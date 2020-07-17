في الدرجة الثانية – أحمد عاشور.. ترك الطب من أجل كرة القدم وساهم في اكتشاف حمدي فتحي

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 18:55

كتب : رضا السنباطي

أحمد عاشور مدرب فاركو

هناك من يحلم أن يكون طبيبا وهناك من يكون شغفه بكرة القدم أكبر من أي شيء آخر وهنا قصة مدرب ترك الطب من أجل الساحرة المستديرة.

إنه أحمد عاشور المدير الفني لفاركو والذي ينافس بقوة على الصعود للدوري الممتاز الموسم المقبل.

ويروي أحمد عاشور قصته لـFilGoal.com.

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بدأت مسيرتي مع كرة القدم بعمر الـ16 وكان ذلك في شبان مسلمين دمنهور وكنت ألعب كوسط مهاجم في الفريق الأول في الدرجة الرابعة ثم 5 مواسم بالدرجة الثالثة".

انتقلت للحناوي في الدرجة الثالثة ثم صعدنا للدرجة الثانية وكان الحناوي يُسمى قاهر العمالقة وكنت قائدا للفريق بعمر الـ22.

انتقلت بعد ذلك لنادي السلام السكندري وهو ناد تابع للمقاولون العرب مثل عثماثون طنطا واعتزلت بعمر الـ29.

انضممت كذلك لمنتخب البحيرة لفترة كبيرة ولولا دراستي في كلية الطب كنت سألعب في الدوري الممتاز.

كلية الطب

التحقت بكلية الطب جامعة الإسكندرية بناء على رغبة والدي لذا حققت حلمه بالدراسة وحققت حلمي بالاستمرار في كرة القدم.

كنت أدرس صباحا وأتدرب عصرا مع فريقي والأندية كانت تعلم ظروفي فسهلوا الأمور ل.

بعد التخرج والنجاح لم أقبل التعيين أو العمل في الطب وأسرتي قالت لي أنت تحدد مصيرك.

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التدريب

بدأت تدريب في نادي شبان مسلمين دمنهور ثم مساعد مدرب في الحانوي ثم فني للحناوي لـ3 سنوات

قمت بتدريب دمنهور وصعدت معهم للدوري الممتاز وقدت الفريق في المسابقة وصعدت ما يقرب من 18 ناشئا وساهموا بصعودنا للدوري منهم حمدي فتحي لاعب الأهلي الحالي ومحمود معاذ.

دربت مالية كفر الزيات ودمياط ومياة البحيرة وسموحة وكفر الشيخ وحاليا مع فاركو.

أتمنى الصعود للدوري المتاز مع فاركو لأن إدارة النادي تستحق ذلك لأنهم يساعدوننا كثيرا.

التعليم له تآثير علي لاعب كرة القدم فربما لاعبين كان لديهم الموهبة العظيمة لكنهم لم يحققوا أي شيء بسبب تفكيرهم وهناك العديد من الأمثلة.

لكن التعليم ساعدني في في مسيرتي التدريبية وفي طريقة تفكيري.

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