تقرير - مورينيو يستهدف "الوحش".. توتنام يتحرك لضم المدافع "الذي سيكون أفضل آسيوي في إنجلترا"

اقترب الموسم من نهايته وبدأت الأندية من مطاردة أهدافها، ولدى توتنام الإنجليزي هدفا يريد تحقيقه وهو التعاقد مع الكوري الجنوبي كين مين جاي، وفقا لصحيفة (فوتبول لندن).

كين مين جاي صاحب الـ 23 عاما مدافع فريق بكين جوان الصيني، هو القائد الثاني لمنتخب كوريا الجنوبية بعد سون، نجم توتنام الحالي.

وكشفت صحيفة (فوتبول لندن) المقربة من الأندية الإنجليزية التي تتواجد في لندن مثل توتنام وأرسنال وتشيلسي، استهداف الاستثنائي جوزيه مورينيو للتعاقد مع كين مين.

توتنام بدأ تحركاته الجدية من أجل التعاقد مع كين مين جاي، الملقب بـ"الوحش" نظرا لطوله وقوته الجسمانية، وفقا للتقرير اللندني.

المفاوضات بين توتنام وفريق بكين جوان الصيني لم تصل لمرحلة متقدمة حتى الآن، مع تمسك النادي الصيني باللاعب، ولكن الفريق الإنجليزي لا ينوي الاستسلام ويرغب في إتمام الصفقة، وفقا لمصادر فوتبول لندن.

رغبة توتنام التي كشفها التقرير اللندني، رفض جوزيه مورينيو تأكيدها أو نفيها بشكل رسمي.

وقال مورينيو خلال المؤتمر الصحفي اليوم الجمعة: "كين مين؟ أنا لا أتحدث عن أي لاعب في فريق آخر".

وأضاف "أكره عندما يتحدث أي مدرب عن لاعبين في فريقي ولذلك لن أفعل ذلك. يجب علينا احترام الأندية واحترام اللاعبين، ولذلك لن تحصلوا على أي كلمة مني بخصوص أي لاعب ليس في فريقي. لن أنفي ولن أؤكد ولن تخرج أي كلمة مني".

صحيفة فوتبول لندن تحدثت مع الصحفي الكوري سنجومو ليي لتحصل عن معلومات أكثر عن مدافع كوريا.

وأشاد الصحفي الكوري المختص في أخبار كوريا، باللاعب قائلا: "كين مين هو أحد أفضل المدافعين الذين أنتجتهم كوريا في القرن الـ 21".

وأضاف "هو لاعب بإمكانيات هائلة. قوي وسريع ومميز في الالتحامات الهوائية ويلعب بالقدم اليمنى واليسرى".

وتابع "كين مين يتمتع بشخصية قوية للغاية، وهذا الأمر يُعجب الأشخاص مثل مورينيو. ومع تواجد سون فأنه لن يحتاج لكثير من الوقت للتأقلم".

وأكمل حديثه قائلا: "هناك العديد من الأمثلة لمدافعين من آسيا في الدوري الإنجليزي مثل يوشيدا مايا الذي لعب بشكل مميز مع ساوثامبتون".

وأردف "مايا وكين مختلفان في طريقة اللعب والأسلوب ولكنني أؤمن بأن كين يقدر على أن يكون أفضل مدافع آسيوي في تاريخ الدوري الإنجليزي. هو يمتلك القدرات لذلك".

المدافع صاحب الـ 23 عاما يمتد عقده مع فريقه الصيني حتى نهاية الموسم المقبل.

وشارك كين مين في 30 مباراة مع منتخب كوريا الجنوبية وساهم في حصول الأخير على الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الآسيوية الأخيرة.

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