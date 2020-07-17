المرشح لرئاسة برشلونة: نحن نخاطر لأن نصبح ميلان أو مانشستر يونايتد جديد

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 18:22

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

انتقد فيكتور فونت المرشح لرئاسة برشلونة في الانتخابات المقبلة التي ستقام في 2021 تصرفات الإدارة الحالية بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو.

وقال فونت في تصريحه لهيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي" اليوم الجمعة: "المنافسة خلال العقد الماضي أصبحت أكثر احترافية".

وواصل "في الدوري الإنجليزي الأندية تُدار بشكل جيد وحتى الدول التي تملك أندية تضخ أموالا".

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وشدد "يجب علينا أن نحاول إنقاذ النادي فإن لم نفعل ذلك فنحن سنواجه خطر التحول لميلان جديد أو مانشستر يونايتد".

ولم يفز ميلان بلقب الدوري الإيطالي منذ موسم 2010-2011 فيما لم يحصد يونايتد بطولة الدوري الإنجليزي منذ موسم 2012-2013.

وعن ليونيل ميسي قال فيكتور فونت: "يجب أن نتأكد أن ميسي يعرف إنه حال فوزنا برئاسة النادي سنعمل على وضع كل شيء لتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن لمساعدته في السنوات الأخيرة من مسيرته بالفوز بعدة ألقاب في دوري أبطال أوروبا".

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