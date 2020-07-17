تقرير: بيرلو وبوفون يخلفان ساري في تدريب يوفنتوس في حالة واحدة

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 17:58

كتب : FilGoal

ماوريسيو ساري - يوفنتوس - نهائي كأس إيطاليا

ستحدد مواجهة لاتسيو في قمة الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي مستقبل ماوريسيو ساري مع يوفنتوس.

ووفقا لشبكة "ميدياست" الإيطالية فأن إدارة يوفنتوس عقدت اجتماعا ضم أندريا أنيللي رئيس النادي وبافل نيدفيد نائبه وفابيو باراتيتشي المدير الرياضي لمناقشة مستقبل المدير الفني.

وصار مستقبل ساري في خطر بعدما حصد نقطتين في آخر 3 مباريات بالدوري الإيطالي بعد تعرضه للخسارة من ميلان وتعادل مع أتالانتا وساسولو.

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ووفقا للتقرير فأن خسارة يوفنتوس من لاتسيو في قمة يوم الإثنين المقبل ستكلف المدير الفني مقعده.

الشبكة الإيطالية تحدثت عن خليفة ساري حال رحيله عقب مباراة لاتسيو والذي سيكون مفاجأة.

أندريا بيرلو والذي يعمل النادي على توليه تدريب فريق الشباب قد يتولى مهمة تدريب الفريق الأول بشكل مبكر.

وأضاف التقرير أن الحارس المخضرم جانلويجي بوفون سيلعب دور اللاعب والمدرب أيضا في نفس التوقيت.

إدارة يوفنتوس عملت مؤخرا على تعيين بيرلو مدربا لفريق الشباب ليسير على خطى زين الدين زيدان وبيب جوارديولا في ريال مدريد وبرشلونة على الترتيب، ويصير مدربا للفريق الأول مستقبلا.

إلا أن نتائج ساري السلبية قد تُعجل بأن يصبح مدربا للفريق الأول بشكل مباشر.

ساري خسر مع يوفنتوس لقبي السوبر والكأس المحلي لصالح لاتسيو ونابولي، ويتفوق في ترتيب الدوري الإيطالي بفارق 6 نقاط عن إنتر قبل 5 جولات على النهاية.

وينتظر يوفنتوس مواجهة قوية في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي أولمبيك ليون الفرنسي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أغسطس المقبل.

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