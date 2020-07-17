مرتضى: لن أترك حق الزمالك في قضية القرن.. والتصعيد للمحكمة الدولية الأحد

صرّح مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن نادييه ينوي التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية نادي القرن.

وقال منصور خلال اجتماع مع الأعضاء في مقر النادي: "لن أترك حق الزمالك في قضية نادي القرن".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "بغض النظر عن حكم المحكمة، سنعتبر الزمالك نادي القرن الحقيقي".

وأفاد: "سيتم مراجعة ملف نادي القرن بشكل نهائي خلال ساعات من خلال محامين دوليين، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية الأحد المقبل".

وواصل: ¨تلقينا خطابا من الاتحاد الإفريقي بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن".. قبل أن يحذف الموقع الرسمي هذا التصريح لاحقا.

كما تطرق مرتضى منصور لما أشيع عن رفع لافتات تحمل بعض رموز الزمالك من الحدائق في مقر النادي.

وقال بهذا الصدد: "لم يتم رفع أي لافتة مؤخرا سواء باسم حازم إمام أو حسن شحاتة في مقر النادي".

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