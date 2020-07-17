مرتضى: لن أترك حق الزمالك في قضية القرن.. والتصعيد للمحكمة الدولية الأحد

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 17:26

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

صرّح مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن نادييه ينوي التصعيد للمحكمة الرياضية الدولية بشأن قضية نادي القرن.

وقال منصور خلال اجتماع مع الأعضاء في مقر النادي: "لن أترك حق الزمالك في قضية نادي القرن".

وأضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: "بغض النظر عن حكم المحكمة، سنعتبر الزمالك نادي القرن الحقيقي".

أخبار متعلقة
مرتضى: بعد انتهاء أزمة الفيديو المفبرك سأعود للحديث عن حقنا في لقب نادي القرن عضو مجلس الزمالك: إدارة الأهلي تحاول إخفاء فشلها أمام نجاحات مرتضى منصور أحمد مرتضى يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. ثنائي الجيل الحالي مع العميد في الهجوم أمير مرتضى يختار تشكيل الزمالك التاريخي.. ساسي يزين كوكبة من النجوم

وأفاد: "سيتم مراجعة ملف نادي القرن بشكل نهائي خلال ساعات من خلال محامين دوليين، ثم يتم إرساله إلى المحكمة الرياضية الدولية الأحد المقبل".

وواصل: ¨تلقينا خطابا من الاتحاد الإفريقي بخصوص الشكوى المقدمة بشأن ملف نادي القرن".. قبل أن يحذف الموقع الرسمي هذا التصريح لاحقا.

كما تطرق مرتضى منصور لما أشيع عن رفع لافتات تحمل بعض رموز الزمالك من الحدائق في مقر النادي.

وقال بهذا الصدد: "لم يتم رفع أي لافتة مؤخرا سواء باسم حازم إمام أو حسن شحاتة في مقر النادي".

طالع أيضا

لاعب ريال مدريد يتوج ببطولتي دوري في موسم واحد

سلبية المسحة الثالثة للاعبي الإسماعيلي

الحضري: لا أمانع العمل في الأهلي أو الزمالك

تقرير: اجتماع عاجل في برشلونة بعد خسارة الدوري

بريطانيا تنوي إعادة الجمهور لمباريات الكرة في أكتوبر

تقرير: جالاتا سراي يجتمع بوكيل تريزيجيه بعد أيام

الزمالك مرتضى منصور قضية نادي القرن
نرشح لكم
أخر الأخبار
دوري كريم بنزيمة 20 دقيقة | أوروبا
ميهايلوفيتش قبل مواجهة إبراهيموفيتش: آمل أن يشفق على مريض نقاهة مثلي 44 دقيقة | أوروبا
في الدرجة الثانية – أحمد عاشور.. ترك الطب من أجل كرة القدم وساهم في اكتشاف حمدي فتحي 46 دقيقة | حكايات في الجول
تقرير - مورينيو يستهدف "الوحش".. توتنام يتحرك لضم المدافع "الذي سيكون أفضل آسيوي في إنجلترا" 53 دقيقة | أوروبا
المرشح لرئاسة برشلونة: نحن نخاطر لأن نصبح ميلان أو مانشستر يونايتد جديد ساعة | أوروبا
ماركا: كاسياس يعود للعمل في ريال مدريد ساعة | أوروبا
تقرير: بيرلو وبوفون يخلفان ساري في تدريب يوفنتوس في حالة واحدة ساعة | أوروبا
سجل شرف ريال مدريد.. كل سنوات التتويج بالدوري الإسباني 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يقترب من رقم قياسي جديد 2 مرتضى: ما فعله الخطيب سقطة في تاريخ الأهلي.. وهذا رد الجهات الأمنية على ما حدث 3 الخطيب يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مرتضى بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري" 4 تعرف على تقييم صلاح أمام أرسنال من الصحف الإنجليزية
قد ينال إعجابك