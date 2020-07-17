مؤتمر جوارديولا: مواجهة أرسنال صعبة.. الفريق تحسن مع أرتيتا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة أرسنال يوم السبت في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال الإسباني الذي يواجه مواطنه ومساعده السابق ميكيل أرتيتا:"أتوقع مباراة صعبة. أرسنال تحسن مع أرتيتا، لديهم روح الجماعة، ترون كيف يحتفلون بالأهداف، كيف يقاتلون على كل كرة. بدأوا صناعة شيء طيب".

وواصل المدرب الأسبق لبرشلونة وبايرن ميونيخ "نستعد للمباراة مثل أي مواجهة أخرى، أثق أن الشخص الأنسب لإعادة أرسنال إلى سابق عصره هو أرتيتا، لا يوجد أفضل منه. أشعر أنه يبني شيئا رائعا. لو تلقى مساندة النادي، سينافسون".

وأوضح جوارديولا أن إيدرسون سيحرس مرمى سيتي في المباراة التي يستضيفها ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن، فقال:"(كلاوديو) برافو مصاب نوعا ما. لم يكن احتياطيا في الأيام الماضية، لديه مشكلات عضلية ولن يستطيع اللعب غدا. إديرسون سيشارك".

وأضاف "(جواو) كانسيلو كان مصابا لكنه عاد وغدا سيكون جاهزا لمساعدتنا. نحن سعداء جدا بوجوده وفي المستقبل سيساعدنا بقوة".

ويواجه سيتي فريق أرسنال المنتشي بفوز على ليفربول بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو الانتصار الذي جعل الرقم القياسي للأول في أمان.

وسعى ليفربول لبلوغ أكثر من 100 نقطة في الدوري لكن لم يعد بمقدوره ذلك، ليستمر الرقم القياسي من نصيب سيتي الذي حصد 100 نقطة في موسم 2017-2018 حين توج باللقب.

وعن ذلك قال جوارديولا الذي يقضي موسمه الرابع مع سيتي:"ما حدث لا يقلل مما فعله ليفربول. 99 نقطة أو أكثر، هذا أمر رائع، أبارك لهم، لطالما أرى الرقم القياسي موجودا حتى يكسره أحد وفي يوم ما سيحدث ذلك، لكن بلوغ 100 نقطة ليس سهلا. لم يتغير شيء".

ويسعى جوارديولا للفوز بلقب ثالث في موسم 2019-2020 بعد تتويجه بكأس الدرع الخيرية وكأس الرابطة الإنجليزية.

وإذا عبر سيتي فريق أرسنال سيواجه في النهائي مانشستر يونايتد أو تشيلسي.

وبعد انتهاء مباريات كأس الاتحاد سيستعد سيتي لمواجهة ريال مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 7 أغسطس المقبل.

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