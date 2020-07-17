تقرير: بوكيتينو مرشح لقيادة يوفنتوس أو إنتر

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 15:43

كتب : FilGoal

بوكيتينو

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن المدرب ماوريسيو بوكيتينو مرشح لتدريب يوفنتوس أو إنتر ميلان في حال تخلي أي من الناديين عن ماوريزيو ساري أو أنطونيو كونتي على الترتيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني بوكيتينو موجود بالفعل في قائمة المرشحين في كلا الناديين.

ورغم أن الناديين يتصدران ترتيب الدوري الإيطالي، يوفنتوس الأول ويليه إنتر بفارق 6 نقاط، إلا أن تقاريرا تشير إلى إمكانية الاستغناء عن ساري وكونتي مع نهاية الموسم الحالي.

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ولم يدرب بوكيتينو (48 عاما) أي فريق منذ رحيله عن توتنام في نوفمبر الماضي حين أُقيل وحل جوزيه مورينيو بدلا منه.

وقاد بوكيتينو فريق توتنام لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 قبل أن يخسر بهدفين دون مقابل أمام ليفربول.

ودرب بوكيتينو ناديي إسبانيول وساوثامبتون قبل أن يقود توتنام في 2014.

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بوكيتينو يوفنتوس إنتر ميلان
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