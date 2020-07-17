تقرير: بوكيتينو مرشح لقيادة يوفنتوس أو إنتر

قالت صحيفة تليجراف الإنجليزية إن المدرب ماوريسيو بوكيتينو مرشح لتدريب يوفنتوس أو إنتر ميلان في حال تخلي أي من الناديين عن ماوريزيو ساري أو أنطونيو كونتي على الترتيب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأرجنتيني بوكيتينو موجود بالفعل في قائمة المرشحين في كلا الناديين.

ورغم أن الناديين يتصدران ترتيب الدوري الإيطالي، يوفنتوس الأول ويليه إنتر بفارق 6 نقاط، إلا أن تقاريرا تشير إلى إمكانية الاستغناء عن ساري وكونتي مع نهاية الموسم الحالي.

ولم يدرب بوكيتينو (48 عاما) أي فريق منذ رحيله عن توتنام في نوفمبر الماضي حين أُقيل وحل جوزيه مورينيو بدلا منه.

وقاد بوكيتينو فريق توتنام لنهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019 قبل أن يخسر بهدفين دون مقابل أمام ليفربول.

ودرب بوكيتينو ناديي إسبانيول وساوثامبتون قبل أن يقود توتنام في 2014.

طالع أيضا

لاعب ريال مدريد يتوج ببطولتي دوري في موسم واحد

سلبية المسحة الثالثة للاعبي الإسماعيلي

الحضري: لا أمانع العمل في الأهلي أو الزمالك

تقرير: اجتماع عاجل في برشلونة بعد خسارة الدوري

بريطانيا تنوي إعادة الجمهور لمباريات الكرة في أكتوبر

تقرير: جالاتا سراي يجتمع بوكيل تريزيجيه بعد أيام