قرار مفاجئ.. شورلي يعتزل كرة القدم بعمر 29 عاما!

أعلن أندريه شورلي اللاعب المتوج مع ألمانيا بكأس العالم منذ 6 سنوات اعتزاله كرة القدم اليوم الجمعة.

وفسخ اللاعب السابق لتشيلسي عقده مع دورتموند مطلع الأسبوع الحالي بعدما انتهت إعارته من الأخير إلى سبارتاك موسكو الروسي.

ونشرت صحيفة دير شبيجل الألمانية تصريحات شورلي التي قال فيها:"تفكيري في القرار ازداد مع الوقت".

وأضاف بطل إنجلترا مع تشيلسي في 2015 "الأمر ازداد صعوبة، الأضواء المسلطة كانت أقل وأقل. دائما عليك أن تلعب دورا معينا لتبقى في المجال، وإلا ستفقد عملك ولن تحصل على وظيفة أخرى".

🇩🇪 @Andre_Schuerrle has announced his retirement from professional football. Join us in wishing our 2014 World Cup winner all the best in his future endeavours 🖤❤️💛#DieMannschaft pic.twitter.com/eFHLy0Xw3Z — Germany (@DFB_Team_EN) July 17, 2020

ماينز

بداية رحلة شورلي القصيرة مع كرة القدم كانت بالتألق في صفوف ماينز الذي فاز معه بلقب الدوري للاعبين دون 19 عاما في 2009.

استدعاه يواخيم لوف مدرب ألمانيا لتمثيل المنتخب لأول مرة في 2010 حين شارك في لقاء ودي ضد السويد.

استمر متألقا مع ماينز قبل أن ينضم إلى باير ليفركوزن في 2011 وبعد سنتين انتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة تشيلسي.

في فبراير 2015 انتهت رحلته مع تشيلسي ولعب لفولفسبورج ودورتموند وفولام وقضى الموسم المنصرم معارا من الأخير إلى سبارتاك.

وتوج شورلي بخمسة ألقاب على مستوى الأندية وتتويجه الأبرز كان بمونديال 2014 مع المانشافت حين سجل 3 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين منهما التمريرة التي ترجمها ماريو جوتزة إلى هدف في شباك الأرجنتين في المباراة النهائية.

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