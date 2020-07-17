حوار – الزناتي يكشف تواريخ القيد للموسم المقبل والخطة لإنهاء الدوري 30 يونيو.. وموقف الجدول

تاريخ فترة القيد للموسم المقبل. الخطة الموضوعة لإنهاء دوري الموسم القادم في 30 يونيو، وموقف جدول ما تبىقى من الموسم الجاري، وكواليس أخرى. كلها أمور كشفها حسام الزناتي مدير لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم.

حسام الزناتي أجرى حوارا مطولا عبر قناة أون تايم سبورتس، وكشف فيه كل ما يلي.

"لا أملك مثقال انتماء لأي فريق في مصر وإن حدث هذا سيكون لنادي الجونة، وهذا أيضا غير صحيح. منذ لحظتي الأولى في مجال الرياضة لا أنتمي لأي فريق، وإذا كنت منتميا لأي فريق فهل لاحظ أي شخص تحيزي لأي فريق؟".

"منذ لحظتي الأولى داخل اتحاد الكرة، أقسم بالله لم يحدث أن اتصل بي عمرو الجنايني وتدخل في عملي أبدا".

"اللجوء لأهل الخبرة ليس عيبا. نعم ألجأ لسؤال من هم أكبر مني. سبق وتواصلت مع مازن مرزوق، وأحمد مجاهد، وخالد نصار في الاتحاد الإفريقي، وسامسون في الاتحاد الإفريقي. ووقت وضع جدول الدوري تواصلت مع جلين توماسون رئيس لجنة المسابقات في الدوري الإنجليزي لمعرفة كيف تدار الأمور هناك".

اختصاصات لجنتي المسابقات والانضباط وموقفه من رابطة الأندية

"العقوبات التي تختص بها لجنة المسابقات تكون على الأفعال التي تحدث داخل المستطيل الأخضر أو الأمور التنظيمية. أما ما يخص القرارات التأديبية مثل تعدي لاعب على آخر مثلا فهي من اختصاص لجنة الانضباط".

"سأكون أسعد إنسان إذا أنشأنا رابطة أندية لإدارة الدوري المصري. لا أعلم إن كانوا سيختارونني وقتها لإدارة لجنة المسابقات وهذا سيشرفني طبعا لكن وجود الرابطة في صالح الكرة المصرية".

"لو سأوصف نفسي بأحد الصفات، فهي أنني عادل. يستحيل أن أغلب الهوى على قراراتي". ردا على إذا كانت الاتهامات له بالانتماء لأحد الفرق قد أثرت على قراراته.

جدول ما تبقى من الموسم الجاري

"لا يمكنني الجزم الآن لأنني أنتظر أشياء كثيرة. منها مثلا موعد بداية دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية للموسم المقبل. موقف كأس العالم العسكرية من التأجيل وغيرها من الأشياء التي تدفعني لعدم الجزم حاليا بموعد نهاية المسابقة".

"الناس تلوم لجنة المسابقات على تأخر إعلان جدول الدوري. أولا نحن أرسلنا الجدول للجهات الأمنية منذ 10 أيام ولكننا في انتظار الموافقة الأمنية. ثانيا من قال أننا تأخرنا أصلا؟ كل الدول أعلنت موعد استئناف المسابقة ولم تكشف عن الجدول إلا قبل موعد البداية بأسبوعين مثلا".

استقالة سابقة

"لا أعلم حتى هذه اللحظة سبب تأجيل قمة الأهلي والزمالك في موعدها الأول، لكننا وصلنا أمرا أمنيا بتأجيله بالفعل".

"بالفعل تقدمت باستقالتي بعدها لأنني كنت أرفض أي تأجيل، خاصة مع بدء البطولة متأخرا".

"حزنت جدا لأن الناس اتهموني بأنني سبب التأجيل لأنني كنت أحارب لإقامة المباريات في موعدها، بجانب بعض حماسة الشباب. كانت هذه أسباب اتخاذي لقرار التأجيل".

تاريخ القيد للموسم المقبل

"الفيفا أرسل قرارا استثنائيا هذا الموسم بإمكانية فتح القيد قبل 4 أسابيع من نهاية الدوري. لو نهاية الدوري 30 أكتوبر مثلا سيفتح القيد 30 سبتمبر. سيكون من حق الفرق قيد صفقاتها الجديدة لكن دون المشاركة في باقي مباريات الدوري".

"سنكون في مشكلة فقط إذا كان تاريخ انتهاء القيد الإفريقي قبل موعد فتح القيد في مصر، وقتها ستضطر الأندية لقيد لاعبيها من قائمة الموسم الحالي إفريقيا، على أن تضيف صفقاتها الجديدة في شهر يناير".

"الأمر الجيد أننا في الفترة بين فترة القيد الأولى، والثانية في يناير، تلعب الفرق الدورين الـ64 والـ32 فقط".

خطة الموسم المقبل

"مستحيل مشاركة أي فريق إفريقيا وفي البطولة العربية في موسم واحد. التوقيت لا يسمح إلا بالمشاركة في بطولة واحدة".

"الموسم الحالي يعود 6 أغسطس ونريد إنهاء الموسم المقبل 30 يونيو. من 6 أغسطس إلى 30 يونيو 329 يوما. لدينا 4 فترات توقف دولي في أكتوبر ونوفمبر ومارس ويونيو، ما يساوي 40 يوما".

"بالإضافة إلى 58 يوم لتوقفات المسابقات القارية للأندية، وإذا فاز فريق مصري باللقب سيتوقف هذا الفريق أيضا 21 يوما لكأس العالم للأندية و5 أيام للسبور الإفريقي ما يساوي 124 يوما".

"ومع إضافة هامش 10% للانتخابات والأعياد يصل عدد الأيام إلى 137 يوما. بالتالي على كل فريق خوض 62 مباراة في 192 يوما بعد احتساب كافة أيام التوقفات بمعدل مباراة كل 74 ساعة. لا مجال لتأجيل أي مباراة أخرى في الموسم المقبل".

ضغط المباريات فيما تبقى من الدوري

"الفترة الأولى من 6 لـ 27أغسطس سيكون متوسط المباريات فيها، مباراة كل 4 أيام ونصف. الفترة الثانية سنضعط المباريات كل ثلاثة أيام إلى أن يبدأ الأهلي والزمالك مبارياتهم في إفريقيا، سنبدأ إراحة الأندية الأخرى مرة أخرى وبعدها سنضغط المباريات مجددا. بطولة الكأس ستكون بعد نهاية الدوري ستحتاج 12 يوما فقط".

وتستأنف بطولة الدوري المصري يوم 6 أغسطس المقبل من خلال المؤجلات، قبل استئناف مباريات البطولة.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في مصر والعالم.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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