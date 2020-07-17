سيتيين: أتمنى بقائي مع برشلونة في دوري الأبطال.. لكن لا أعرف مصيري

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 01:23

كتب : FilGoal

كيكي سيتيين - برشلونة - دوري أبطال أوروبا

اعترف كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة بأنه لا يعرف مصيره من البقاء أو الرحيل عن النادي الكتالوني قبل استكمال منافسات الفريق في دوري أبطال أوروبا.

وفقد برشلونة لقب الدوري لصالح غريمه التقليدي ريال مدريد أمس الخميس عقب هزيمته أمام أوساسونا بهدفين لهدف في الجولة 37 في ملعب كامب نو وفوز الفريق الملكي على فياريال بهدفين لهدف في ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

وقال سيتيين: "أتمنى البقاء لكنني لا أعرف".

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وعن انتقاد قائد الفريق ليونيل ميسي لمستواهم قال: "أتفق معه يجب أن ننقد أنفسنا".

وواصل "لقد حصلنا على 10 ركنيات اليوم، إن سجلنا واحدة لن نخسر إن تقدمنا في النيجة فلن نخسر لذا يجب أن ننتقد أنفسنا".

وتابع "هناك أشياء يجب علينا تحسينها وقمنا ببعض الأمور الجيدة كذلك، لن أقذف كل الأشياء بعيدا".

وأكمل مدرب برشلونة "الآن أمامنا عدة أيام للراحة وأنا على يقين من أن الفرق سيعود بشكل أفضل وعلينا تغيير الأمور للأفضل".

وأتم سيتيين "أنا مقتنع بأننا سنكون فريقا مختلفا وسنخوض دوري الأبطال بعقلية إيجابية، وهذا ما أستطيع التحكم فيه أما الأشياء الأخرى فلا أستطيع السيطرة عليها".

وسوف يواجه برشلونة نظيره نابولي في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في ملعب كامب نو في الثامن من شهر أغسطس المقبل علما بأن الفريقين تعادلا في الذهاب إيجابيا بهدف لكل منهما.

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