دجلة: لم نتفاوض مع محمد محمود.. والأهلي دخل في مفاوضات شفهية لضم بيكام

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 10:28

كتب : FilGoal

أحمد رمضان بيكام - مصر الأولمبي - جنوب إفريقيا

تحدث محمد عبد الواحد المدرب العام لـ وادي دجلة عن العروض المُقدمة لـ أحمد رمضان بيكام ومحمد عبد العاطي.

وأوضح أن النادي لم يدخل في مفاوضات لضم محمد محمود من الأهلي.

وقال عبد الواحد: "لم نتفاوض مع محمد محمود وما تردد غير صحيح، هو لاعب كبير لكن عائد من إصابة ولم نفكر في عودته أو التعاقد معه".

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وعانى لاعب وسط الأهلي من إصابتين بالرباط الصليبي إذا لم يخض منذ انضمامه في يناير 2019 سوى مباراتين بقميص الفريق.

وعن مفاوضات الأهلي مع أحمد رمضان بيكام "الأهلي دخل في مفاوضات شفهية لاستعادة اللاعب".

وواصل "هناك رغبة من الأهلي لضم اللاعب، لكن لا يوجد عرض رسمي".

وتألق بيكام في دفاع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما وساهم في الفوز بالبطولة.

وأردف عن التقارير التي تربط محمد عبد العاطي بالانتقال للزمالك: "المفاوضات متوقفة على المقابل المادي فقط".

وأتم عن مفاوضات التونسي إيهاب المباركي: "هناك مفاوضات بالفعل ولم نحسم القرار النهائي رسميا".

واقترن اسم الدولي التونسي بالانضمام للفريق المصري بل كشفت تقارير تونسية تفاصيل تعاقده مع دجلة.

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