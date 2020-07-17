ليلة ملكية - فلورنتينو بيريز: زيدان هدية من السماء.. وبنزيمة يستحق الكرة الذهبية

الجمعة، 17 يوليه 2020 - 00:28

كتب : FilGoal

بنزيمة - ريال مدريد - فياريال

أشاد فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بزين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي قائلا: "إنه هدية من السماء".

جاء ذلك في تصريحات رئيس اللوس بلانكوس عقب تتويج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني يوم الخميس للمرة الـ34 في تاريخه عقب الفوز على فياريال في الجولة 37 بهدفين لهدف.

وقال بيريز: "أتمنى أن يبقى زيدان معنا لفترة طويلة، قصة زيدان معنا هي قصة حب".

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وواصل "لقد أظهر بعض الأشخاص لي إحصائية عبر موقع تويتر أن زيدان يفوز ببطولة كل 19 مباراة، هو هدية من السماء وإلى من يريد انتقاده، انتقدوه وهو سوف يستمر في حصد البطولات".

وعن كريم بنزيمة علق بيريز "بنزيمة يستحق الفوز بالكرة الذهبية، لم أر لاعبا أفضل منه العام الحالي أو السابق".

أما عن مستقبل سيرجيو راموس والذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم المقبل قال بيريز: "سيبقى راموس هنا للأبد، هو أكثر من قائد لنا".

وواصل "لن يدخل النادي أو اللاعب في أي نوع من الدراما، لقد حظي بموسم رائع ونحن نحتاج إليه كقائد للفريق".

وعن سوق الانتقالات قال: "لن نضم أي صفقات كبيرة في الانتقالات، ليس من المنطقي أن نخفض عقود اللاعبين ثم نُجري صفقات من تلك النوعية".

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