ليلة ملكية - راموس: زيدان لديه يد قديس.. كل شيء يلمسه يتحول إلى ذهب

أشاد سيرجيو راموس قائد ريال مدريد بزين الدين زيدان المدير الفني للفريق الملكي واصفا إياه بالقديس وذلك عقب التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وفاز ريال مدريد على فياريال بهدفين لهدف اليوم الخميس في ملعب ألفريدو دي ستيفانو في الجولة 37 من الدوري الإسباني ليتوج رسميا باللقب الـ34 في تاريخه.

وقال راموس عقب المباراة: "زيدان هو المفتاح، نحن نؤمن به ونؤمن بعمله".

وواصل "كل مرة يأتي زيدان فيها لريال مدريد ما يلمسه يتحول إلى ذهب".

وأتم قائد الفريق الملكي تصريحاته "زيدان لديه يد قديس، إنه فريد".

وبذلك قاد زيدان ريال مدريد للتتويج بـ11 بطولة في ولايتيه مع الفريق الملكي.

وأصبح لقب الدوري هو الثاني لزيدان مع ريال مدريد وهو في مقعد المدير الفني بعد موسم 2016-2017.

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