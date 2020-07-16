إنتر يشعل صراع اللقب من جديد.. ويدق مسمارا في نعش هبوط سبال

عاد إنتر مرة أخرى لصراع لقب الدوري الإيطالي بعدما فاز برباعية دون مقابل على سبال في الجولة الـ 33، وأشعل المنافسة مع يوفنتوس.

الفارق بين إنتر ويوفنتوس تقلص لـ 6 نقاط، وسيعض أنطونيو كونتي ولاعبيه أصابعهم ندما على الفرص والمباريات التي أهدروا فيها فرص الفوز من قبل.

إنتر أهدر 20 نقطة الموسم الجاري رغم تقدمه في نتيجة المباريات وهو ما جعل كونتي يصف الأمر بـ "الغباء".

الآن لا وقت للندم، إذا كان كونتي يريد إسقاط السيدة العجوز من على عرشها في الخمس جولات الأخيرة.

إنتر في الوصافة برصيد 71 نقطة وخلفه أتالانتا برصيد 70 نقطة ولاتسيو رابعا برصيد 69 نقطة، ويوفنتوس في الصدارة بعيدا برصيد 77 نقطة.

وبات سبال يعد المباريات لينتظر قرار هبوطه الرسمي بعدما توقف رصيده عند 19 نقطة في قاع الترتيب متلقيا الهزيمة الرابعة تواليا.



















وصف المباراة

كونتي فضل الإبقاء على رومليو لوكاكو خارج القائمة استعدادا لمباراة روما يوم الأحد المقبل، بينما أشرك الثنائية اللاتينية لاوتارو مارتينيز وأليكسيس سانشيز في الخط الأمامي.

وعاد الدنماركي كريستيان إريكسن للتشكيل الأساسي بعدما جلس على مقاعد البدلاء لصالح بورخا فاليرو في آخر مباراتين.

لاعبو سبال دخلوا المباراة بلا حول ولا قوة، ومع ضغط إنتر تحقق للنيراتزوري ما أراد بهدف عن طريق الظهير أنطونيو كاندريفا في الدقيقة 37.

الإيطالي تلقى بينية من سانشيز وسجل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء دون أي رقابة أو تأمين دفاعي من سبال.

وفي الشوط الثاني انهار أصحاب ملعب باولو ماتزا.

كريستيانو بيراجي الظهير الأيسر سجل الهدف الثاني في الدقيقة 55 بتسديدة أرضية قوية من على حدود منطقة الجزاء.

وبعد 5 دقائق صنع اللاعب ذاته الهدف الثالث الذي سجله سانشيز برأسية بعد عرضية من لاعب فيورنتينا المُعار.

سانشيز ساهم منذ عودة النشاط في 7 أهداف بالصناعة والتسجيل، ليأتي ثالثا خلف كريستيانو رونالدو (9) وأندريا بيلوتي (8).

وفي الدقيقة 74 سجل روبرتو جاليارديني الهدف الرابع بعد عرضية من أشلي يونج في الشباك بسهولة.

الصراع اشتعل في الجولات الخمسة الأخيرة ولنتنظر ماذا سيحدث؟

video:1

طالع أيضا:

نقطة واحدة تفصل "المجنون" عن الدوري الإنجليزي

بعد عامين دون ناد.. أوبافيمي مارتينز يعود من جديد

بالفيديو - الإسماعيلي يتعادل مع أسوان

تقرير يوناني: إصابة أحمد حسن كوكا

تحرك رسمي من أجل ضم تريزيجيه