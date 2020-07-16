السلحدار يوضح لـ في الجول معيار جوميز لاختيار التشكيل الأساسي لـ الإسماعيلي

أوضح أدهم السلحدار المدرب العام لـ الإسماعيلي كيف سيختار ديديه جوميز المدير الفني التشكيل الأساسي في الفترة المقبلة للفريق.

وقال السلحدار لـ FilGoal.com: "جوميز للفريق أكد للاعبين أن تنفيذ تعليمات الجهاز الفني خلال المباريات الودية سيكون المعيار الأساسى لاختيار من سيدفع بهم فى المباريات الرسمية".

وتابع "نعمل على تقييم اللاعبين ومدى تنفيذ التعليمات داخل الملعب على مدار عددا من المباريات الودية التى سيخوضها الفريق".

وعن لقاء أسوان الودى قال: "هناك لاعبين نجحوا فى تنفيذ المطلوب منهم على عكس آخرين لم ينفذوا المطلوب".

وأتم "الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التدريبات لرفع اللياقة البدنية للاعبين".

وتعادل الإسماعيلي وديا مع أسوان بهدف لكل فريق في إطار استعدادت الفريق لعودة الدوري.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع برصيد 22 نقطة من 18 مباراة في جدول ترتيب الدوري.

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