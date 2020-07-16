الغاني السابع في تاريخه.. أياكس يدعم هجومه ويضم محمد قدوس

الخميس، 16 يوليه 2020 - 22:28

كتب : FilGoal

محمد قدوس - أياكس

أعلن نادي أياكس الهولندي ضم المهاجم الغاني محمد قدوس قادما من نورشيلاند الدنماركي.

اللاعب البالغ 19 عاما يشغل مركز الوسط المهاجم والمهاجم ووقع على تعاقد حتى صيف 2025.

ويعد قدوس الغاني السابع الذي يرتدي قميص أياكس، إذ يعد صامويل كوفور لاعب روما وبايرن ميونيخ السابق الأبرز.

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ووفقا للتقارير فأن الصفقة كلفت النادي الهولندي 9.5 مليون يورو.

وسجل قدوس 15 هدفا خلال موسمين بقميص الفريق الدنماركي وصار تاسع أصغر لاعب يشارك في تاريخ النادي.

وعلى المستوى الدولي سجل في أول مباراة له مع منتخب النجوم السوداء أمام جنوب إفريقيا في نوفمبر 2019 بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

وصار الغاني الشاب ثالث صفقات الفريق للموسم الجديد بعد البرازيلي أنطوني القادم من ساو باولو والحارس المخضرم مارتن ستكلنبورج.

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أياكس محمد قدوس
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