الغاني السابع في تاريخه.. أياكس يدعم هجومه ويضم محمد قدوس

أعلن نادي أياكس الهولندي ضم المهاجم الغاني محمد قدوس قادما من نورشيلاند الدنماركي.

اللاعب البالغ 19 عاما يشغل مركز الوسط المهاجم والمهاجم ووقع على تعاقد حتى صيف 2025.

ويعد قدوس الغاني السابع الذي يرتدي قميص أياكس، إذ يعد صامويل كوفور لاعب روما وبايرن ميونيخ السابق الأبرز.

ووفقا للتقارير فأن الصفقة كلفت النادي الهولندي 9.5 مليون يورو.

From now on, you're one of us. ♥️ Welcome to the ✗✗✗ family! #KudusDream pic.twitter.com/mlrQmggNss — AFC Ajax (@AFCAjax) July 16, 2020

وسجل قدوس 15 هدفا خلال موسمين بقميص الفريق الدنماركي وصار تاسع أصغر لاعب يشارك في تاريخ النادي.

وعلى المستوى الدولي سجل في أول مباراة له مع منتخب النجوم السوداء أمام جنوب إفريقيا في نوفمبر 2019 بتصفيات أمم إفريقيا 2021.

وصار الغاني الشاب ثالث صفقات الفريق للموسم الجديد بعد البرازيلي أنطوني القادم من ساو باولو والحارس المخضرم مارتن ستكلنبورج.

طالع أيضا:

نقطة واحدة تفصل "المجنون" عن الدوري الإنجليزي

بعد عامين دون ناد.. أوبافيمي مارتينز يعود من جديد

بالفيديو - الإسماعيلي يتعادل مع أسوان

تقرير يوناني: إصابة أحمد حسن كوكا

تحرك رسمي من أجل ضم تريزيجيه