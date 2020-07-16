لكي يبقى مصيره في يده.. ليستر يهزم شيفيلد بثنائية ويتمسك بالأبطال

تمسك ليستر سيتي بالمركز الرابع والبقاء في الدوري بعد ثنائية في مرمى شيفيلد يونايتد.

فاز ليستر سيتي على شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل لا شيء على ملعب "كينج باور ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

سجل أيوزي بيريز وديماري جراي هدفا ليستر سيتي في اللقاء.

أيوزي بيريز سجل الهدف الأول في الدقيقة الـ29 بعد تمريرة من لوك توماس.

وفي الشوط الثاني، أضاف ديماراي جراي الهدف الثاني بعد تمريرة جيمي فاردي، لينتهي اللقاء بفوز ليستر سيتي بثنائية.

الفوز رفع رصيد ليستر سيتي للنقطة الـ62 في المركز الرابع، وبفارق أربع نقاط عن مانشستر يونايتد الذي يواجه كريستال بالاس حاليا، فيما تجمد رصيد شيفيلد يونايتد عند النقطة الـ54 في المركز الثامن.

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