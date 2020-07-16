بعد هدف والكوت القاتل.. المباراة الأكثر تكرارا في إنجلترا تصعب فرص أستون فيلا في البقاء

في المباراة الـ204 بين أستون فيلا وإيفرتون كأكثر المباريات تكرارا في تاريخ الدوري الإنجليزي، أصبحت مهمة الفيلانز أصعب في البقاء.

تعادل إيفرتون مع أستون فيلا بهدف لكل فريق على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي.

سجل إزري كونسا هدف أستون فيلا، فيما أدرك ثيو والكوت التعادل لإيفرتون.

التعادل رفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ46 في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ31 في المركز الـ19.

وبهذه النتيجة، يكون إيفرتون قد تفادى الخسارة على ملعبه للمباراة الـ11 تواليا، في رقم قياسي شخصي لهم منذ ديسمبر لعام 2016.

وصف المباراة

بدأ أحمد المحمدي ومحمود حسن "تريزيجيه" بشكل أساسي مع أستون فيلا في اللقاء.

وبدأت المباراة هادئة بين الفريقين. الدقيقة الأولى شهدت خلفية مزدوجة لكن بعيدة من كالفيرت لويت فوق المرمى بمسافة.

وفي الدقيقة الـ12 أرسل أليكس إيوبي عرضية كادت تخادع بيبي رينا، لكنها اصطدمت بالعارضة.

ورد أستون فيلا في الدقيقة الـ14 بعرضية من أحمد المحمدي، قابلها علي سماتا برأسية فوق المرمى.

المباراة هدأت بعد ذلك، وسدد جاك جريليتش في الدقيقة الـ35 لكن فوق المرمى.

الشوط الثاني

الشوط الثاني كان هادئا جدا. وفي الدقيقة الـ64 شارك أنور الغازي وكينان ديفيز بدلا من تريزيجيه وعلي سماتا.

في المقابل رد كارلو أنشيلوتي بمشاركة ثيو والكوت وأنتوني جوردان بدلا من بيرنارد دوارتي وأليكس إيوبي.

ثم جاء الهدف الأول أخيرا في الدقيقة الـ72. مخالفة نفذت داخل منطقة الجزاء، وقابلها إزري كونسا برأسية في المرمى مسجلا الأول.

وكاد أستون فيلا يحسم الأمر في الدقيقة الـ78. عرضية رائعة من جاك جريليتش، قابلها الغازي بلمسة فوق المرمى من داخل الست ياردات، ليهدر أغلى أهدافه.

وفي المقابل كاد إيفرتون يتعادل في الدقيقة الـ85 بعدما مر أندريه جوميش ببراعة ثم أرسل عرضية أرضية، قابلها كالفيرت لوين بلمسة بجانب المرمى بقليل,

وتحقق التعادل بالفعل في الدقيقة الـ88. عرضية قابلها ثيو والكوت برأسية حاول المدافعون إنقاذها، لكنها عبرت الخط ليتحقق التعادل.

التعادل رفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ46 في المركز الـ11، فيما ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة الـ31 في المركز الـ19، وبفارق ثلاث نقاط عن واتفورد صاحب الـ34 نقطة في المركز الـ17 الذي ينقذ صاحبه من الهبوط. واتفورد يواجه وست هام الذي يصارع هو الآخر للبقاء مساء غد الجمعة.

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