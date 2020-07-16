تشكيل إنتر - لوكاكو يواصل الغياب وعودة إريكسن أمام سبال

يتواصل غياب البلجيكي روميلو لوكاكو للمباراة الثانية على التوالي عن تشكيل إنتر الإساسي في الدوري الإيطالي.

وأعلن أنطونيو كونتي تشكيل النيراتزوري لمواجهة سبال في المباراة الأخيرة للجولة الـ 33 من الدوري، إذ يشارك لاورتارو مارتينيز وأليكسيس سانشيز في الخط الأمامي.

وعاد الدنماركي كريستيان إريكسن للمشاركة أساسيا بعدما حجز الإسباني المخضرم بورخا فاليرو مقعده في تشكيل الفريق في آخر مباراتين.

ووفقا لشبكة سكاي الإيطالية فأن لوكاكو يغيب عن مباراة اليوم من أجل الاستعداد لمواجهة روما يوم الأحد المقبل.

وجاء تشكيل إنتر كالآتي:

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش

الدفاع: ميلان شكرينيار – أندريا رانوكيا – باستوني

الوسط: أنطونيو كاندريفا – مارسيلو بروزوفيتش – روبرتو جاليارديني – كريستيانو بيراجي

أمامهم: كريستيان إريكسن

الهجوم: لاوتارو مارتينيز – أليكسيس سانشيز

ويضع أنطونيو كونتي عينه على الـ 3 نقاط من أجل تقليص الفارق مع يوفنتوس إلى 6 نقاط والعودة للمنافسة مجددا على صراع اللقب.

إنتر الرابع برصيد 68 نقطة بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس المتصدر، ويمتلك الفرصة لاحتلال الوصافة حال فاز على سبال.

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