تشكيل ريال مدريد - كتيبة زيدان كاملة العدد.. وعودة هازارد أمام فياريال
الخميس، 16 يوليه 2020 - 20:04
كتب : FilGoal
أعلن زين الدين زيدان تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.
ويبدأ هازارد أساسيا في تشكيل الملكي أمام الغواصات الصفراء بعدما غاب في الجولتين الماضيتين بسبب الإصابة.
وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: داني كاربخال – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي
الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو
الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – إدين هازارد
📋✅ Our starting XI 🆚 @Eng_Villarreal!#RealMadridVillarreal | #RMLiga pic.twitter.com/7w0zs8szQB— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) July 16, 2020
ويحتاج ريال مدريد للفوز من أجل حسم لقب الدوري دون النظر لنتيجة برشلونة أمام أوساسونا في التوقيت ذاته.
ويتصدر الملكي الليجا برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف.
طالع أيضا:
نقطة واحدة تفصل "المجنون" عن الدوري الإنجليزي
بعد عامين دون ناد.. أوبافيمي مارتينز يعود من جديد
بالفيديو - الإسماعيلي يتعادل مع أسوان
تقرير يوناني: إصابة أحمد حسن كوكا