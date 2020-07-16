تشكيل ريال مدريد - كتيبة زيدان كاملة العدد.. وعودة هازارد أمام فياريال

أعلن زين الدين زيدان تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال في الجولة الـ 37 من الدوري الإسباني.

ويبدأ هازارد أساسيا في تشكيل الملكي أمام الغواصات الصفراء بعدما غاب في الجولتين الماضيتين بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كاربخال – سيرخيو راموس – رافاييل فاران – فيرلاند ميندي

الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – إدين هازارد

ويحتاج ريال مدريد للفوز من أجل حسم لقب الدوري دون النظر لنتيجة برشلونة أمام أوساسونا في التوقيت ذاته.

ويتصدر الملكي الليجا برصيد 83 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة الوصيف.

طالع أيضا:

نقطة واحدة تفصل "المجنون" عن الدوري الإنجليزي

بعد عامين دون ناد.. أوبافيمي مارتينز يعود من جديد

بالفيديو - الإسماعيلي يتعادل مع أسوان

تقرير يوناني: إصابة أحمد حسن كوكا

تحرك رسمي من أجل ضم تريزيجيه