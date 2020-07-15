عضو مجلس الزمالك: إدارة الأهلي تحاول إخفاء فشلها أمام نجاحات مرتضى منصور

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 23:30

كتب : FilGoal

مرتضى منصور - الزمالك - مازيمبي

يرى أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه حقق نجاحات كثيرة على كافة الأصعدة خلال السنوات الماضية مقارنة مع الأهلي.

وقال أحمد عادل عبد الفتاح عبر قناة الزمالك: "ما يفعله مجلس إدارة الأهلي في الفترة الماضية من هجوم على إدارة الزمالك وإثارة الجماهير بشأن لقب نادي القرن هو محاولة لإخفاء الفشل أمام إدارة الزمالك".

وأضاف "بالمقارنة بين عدد بطولات الأهلي والزمالك في ألعاب الصالات وكرة القدم والصفقات القوية في السنوات الأخيرة سيخرج الزمالك فائزا".

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وأكمل "نجاحات مرتضى منصور في السنوات الستة الأخيرة مع الزمالك أكثر بكثير من نجاحات مجلس إدارة الأهلي، لذلك يحاولون إخفاء فشل مجلس الإدارة بمهاجمه الزمالك".

وأتم تصريحاته "أثناء جلسة توقيع يحيى الدرع مع نادي الزمالك اتصل به أحد المسؤولين عن كرة اليد في الأهلي لكنه لم يرد عليه".

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