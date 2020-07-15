أشرف صبحي: لجنة قانونية تدرس طلب الأهلي بإزالة لافتة نادي القرن من أمام الزمالك

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 22:56

كتب : FilGoal

الزمالك - لافتات نادي القرن الحقيقي

كشف أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن مصير الخطاب الذي أرسله الأهلي للوزارة بشأن لافتة لقب نادي القرن الحقيقي الذي وضعها الزمالك.

وقال أشرف صبحي عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "حولت خطاب الأهلي إلى لجنة قانونية في وزارة الشباب والرياضة لدراسته جيدا قبل إصدار القرار".

وكان الأهلي تقدم بطلب لوزارة الشباب والرياضة لإزالة لافتات نادي القرن الحقيقي من محيط نادي الزمالك.

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وواصل "وافقت لاتحاد الكرة على التقدم بطلب للاتحاد الإفريقي لاستضافة مباريات نصف نهائي ونهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الحصول على موافقة مصطفى مدبولي رئيس الوزارء".

وأتم تصريحاته "استاد القاهرة اقترب من أن يصبح جاهزا بشكل كامل لاستضافة مباريات الدوري المصري وغيرها خلال فترة قصيرة".

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