قذائف ميلان تُسقط بارما.. وبولونيا يعطل نابولي

صار صراع مقعد الدوري الأوروبي مشتعلا بين روما وميلان ونابولي أكثر من ذي قبل بعد نتائج الفرق الأخيرة.

ميلان تفوق على بارما بعدما قلب تأخره لفوز بنتيجة 3-1، بينما تعادل نابولي خارج أرضه أمام بولونيا بهدف لكل فريق في الجولة الـ 33.

وينتظر كلا الفريقين مواجهة روما على ملعب الأولمبيكو بعد قليل مع هيلاس فيرونا لتحديد شكل الصراع في الجولات المقبلة.

وصار الترتيب كالآتي:

(5) روما: 54 نقطة من 32 مباراة

(6) نابولي: 53 نقطة من 33 مباراة

(7) ميلان: 53 نقطة من 33 مباراة (فارق الأهداف في صالح نابولي)

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ميلان 3×1 بارما

على ملعب سان سيرو، أجرى ستيفانو بيولي عدة تغييرات في تشكيل ميلان الأساسي فأشرك الأرجنتيني لوكاس بيليا بدلا من الجزائري إسماعيل بن ناصر، فيما تواصلت مشاركة زلاتان إبراهيموفيتش الأساسية في الهجوم وبجواره البرتغالي رافائيل لياو.

الشوط الأول لم يشهد سوى هجمات مُهدرة من أصحاب الأرض لكن ليست بنفس خطورة الضيوف.

الإيفواري جيرفينيو كان الأكثر تهديدا لميلان، في الدقيقة 42 حصل على الكرة من منتصف الملعب وبمجهود فردي راوغ من قابله لكنه سدد أعلى من مرمى دوناروما عندما وصل لمنطقة الجزاء.

وبعد دقيقتين فقط سجل بارما هدف الشوط الأول الوحيد عن طريق جاسمن كوريتش بعد سلسلة من التمريرات بدأت من الإيفواري وانتهت بعرضية ألبرتو جراسي وتسديدة سكنت الشباك على يسار الحارس الإيطالي.

في الشوط الثاني قلب ميلان الطاولة عبر التسديدات، بعدما فشل في اختراق دفاع الضيوف بعد أكثر من تسديدة.





























فرانك كيسي افتتح التسجيل للروسونيري في الدقيقة 55 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لم يُحرك لها الحارس ساكنا.

وبعد 4 دقائق من الهدف الأول، أضاف القائد أليسيو رومانيولي الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من كرة ثابتة نفذها التركي هاكان تشالهان أوجلو.

وفي الدقيقة 74 سعى السويدي ديان كولوسيفسكي أن يسجل هدف التعادل لكن تسديدته من داخل منطقة جزاء ميلان ارتدت من العارضة.

وبعد دقيقة واحدة تألق دوناروما وتصدى لانفراد من البديل روبرتو إنجليزي ليظل الأحمر والأبيض متقدما.

التركي أضاف الهدف الثالث في الدقيقة 77 وقتل بها أحداث المباراة بتسديدة أرضية قوية على يمين الحارس، مسجلا هدفه السادس هذا الموسم في الدوري.

فوز هو الخامس في آخر 7 مباريات لميلان بالدوري الإيطالي، بينما يواصل بارما سجله السلبي في عدم قدرة الفريق في الحفاظ على تقدمه وهو ما تكرر أمام إنتر وفيرونا وروما ويظل رصيده متوقفا عند 40 نقطة.

بولونيا 1×1 نابولي

وعلى ملعب ريناتو دا لارا معقل بولونيا حصل أصحاب الأرض على نقطة التعادل للمباراة الثانية على التوالي مثله مثل نابولي.

كوستاس مانولاس تقدم أولا لكتيبة جينارو جاتوزو بهدف في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء.

في الشوط الثاني سجل الأرجنتيني المخضرم رودريجو بالاسيو هدف التعادل في الدقيقة 67 لكن ألغي بداعي التسلل بعد مطالعة تقنية الفيديو.

الجامبي الشاب موسى بارو واصل تألقه وسجل هدف التعادل في الدقيقة 80، هدف هو الثامن له الموسم الجاري.

وتقاسم الفريقان النقطة، فظل بولونيا عاشرا برصيد 43 نقطة قبل مواجهة ميلان في الجولة المقبلة.

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