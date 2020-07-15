سلبية المسحة الرابعة للمصري.. والمعسكر ينطلق الإثنين

أخطرت اللجنة الطبية باتحاد الكرة الجهاز الطبي للمصري بسلبية المسحة الطبية الرابعة التي أجراها الفريق صباح الثلاثاء.

وكذلك، أعلن النادي عن انطلاق معسكره المغلق بداية من الإثنين المقبل بأحد فنادق مدينة برج العرب وذلك استعدادًا لمباراة الفريق المؤجلة من الجولة 14 من الدوري والتي تجمعه بالزمالك.

هذا وقد أتم الجهاز الإداري للفريق الاتفاق على إقامة عدد من المباريات الودية خلال المعسكر ، حيث يستهل الفريق ودياته بملاقاة فريق طلائع الجيش يوم الثلاثاء 21 يوليو، ثم طنطا 23 يوليو، وسموحة 26 يوليو، وبيراميدز 29 يوليو.

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويستأنف يوم 6 أغسطس.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

ويحتل المصري المركز العاشر بـ20 نقطة.

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