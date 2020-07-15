تشكيل يوفنتوس - إيجوايين يقود الهجوم بجوار رونالدو.. وعودة كيلليني بعد 5 أشهر

أجرى ماوريسيو ساري المدير الفني لـ يوفنتوس عدة تغييرات على تشكيل الفريق قبل مواجهة ساسولو في الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي.

ويسعى البيانكونيري للفوز بالمباراة لإنهاء سلسلة اللافوز بعد الخسارة من ميلان والتعادل مع أتالانتا في آخر جولتين.

ويعوض جورجيو كيلليني زميله ليوناردو بونوتشي الذي جلس على مقاعد البدلاء، بعدما تعافى من إصابته بالرباط الصليبي منذ أغسطس الماضي.

الإيطالي المخضرم شارك في مباراتين في فبراير الماضي، ومع توقف النشاط الرياضي غاب عن الظهور منذ عودة المنافسات في إيطاليا بسبب مشاكل بدنية.

وعاد بيانيتش للتشكيل الأساسي بدلا من الفرنسي بلاس ماتويدي الذي بدأ أمام أتالانتا

وهجوميا يشارك الأرجنتيني جونزالو إيجوايين بدلا من مواطنه باولو ديبالا.

وجاء تشكيل البيانكونيري كالآتي:

حراسة المرمى: فوتشينك تشيزيني

الدفاع: أليكس ساندرو – جورجيو كيلليني – ماتيس دي ليخت – دانيلو

الوسط: ميراليم بيانيتش – رودريجو بنتانكور – بلاس ماتويدي

الهجوم: كريستيانو رونالدو – فديريكو بيرنارديسكي – جونزالو إيجوايين

وعلى مقاعد البدلاء: بوفون – بينسوليو – دانييلي روجاني – مريح ديميرال – آرون رامسي – أدريان رابيو – موراتوري – باولو ديبالا – دوجلاس كوستا – أوليفيري.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بين الفريقين بالتعادل 2-2.

ويحتل يوفنتوس الصدارة برصيد 76 نقطة، فيما يحتل ساسولو المركز الثامن برصيد 46 نقطة.

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