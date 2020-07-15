باهر المحمدي: تعاهدنا على الفوز بكأس مصر والبطولة العربية.. ولن أرحل إلا بعد التتويج بالألقاب

"لن أرحل عن الإسماعيلي إلا من الباب الكبير بعد الفوز بالبطولات مع النادي، وتعاهدت مع جميع اللاعبين على الفوز ببطولتي كأس مصر والبطولة العربية".

باهر المحمدي النادي : الإسماعيلي الإسماعيلي

هكذا أكد باهر المحمدي قائد الإسماعيلي في تصريحاته عبر موقع ناديه الرسمي.

وكشف باهر عن اقتراب موعد عودته للتدريبات الجماعية لفريقه بعد اكتمال تعافيه من الإصابة، مشيرا إلى انه يخوض حاليا برنامج تأهيلي مكثف بشكل منفرد بعد عودته من ألمانيا للاطمئنان على إصابة.

وقال باهر المحمدي في تصريحات نقلها موقع الإسماعيلي الرسمي: "جميع اللاعبين في أقصى حالات التركيز والإصرار، وطالبتهم كقائد للفريق بضرورة إسعاد الجماهير وتقديم لقب كأس البطولة العربية هدية لهم، نظرا لحجم المساندة والدعم المستمر الذي يقدموه لنا طوال فترات الانتصارات وأيضا مع تراجع النتائج".

وأضاف "لا أتفق مع من يقول إن الإسماعيلي تضرر من إيقاف النشاط، لأننا فريقا كبيرا لديه شخصية ويستطيع التعامل مع احتياجات ومتطلبات كل مرحلة، ولديه لاعبون من أصحاب الخبرات تؤهلهم لتحقيق العروض القوية بعد استئناف النشاط بشكل رسمي".

وأكمل "تعاهدنا جميعا كلاعبين وجهاز فنى مع إبراهيم عثمان رئيس النادي بصفته المشرف العام على قطاع الكرة على استغلال البطولة العربية في العودة لمنصات التتويج بعد غياب طويل وإعادة اسم النادي براقا في سماء الوطن العربي".

مدافع الدراويش تابع "جماهير الإسماعيلي لها دورا كبير في صنع نجوميتي منذ الصغر والانضمام لصفوف المنتخبات الوطنية بمختلف بأعمارها وسأظل مدينا لهم بكل الفضل وكذلك إبراهيم عثمان رئيس النادي الذى أتاح لي فرصة حمل شارة قيادة الفريق في سن مبكر".

وشدد "ارتبط بعقد طويل الأمد مع النادي وسأظل دائما تحت أمر النادي ومجلس إدارته برئاسة المهندس إبراهيم عثمان الذي يقدم لنا كافة أنواع الدعم سواء المادي أو المعنوي".

وبسؤاله عن رغبته في الرحيل لأحد الأندية في مصر أجاب "الإسماعيلي هو بيتي ولا أنوى الرحيل عنه إلا من خلال الاحتراف الخارجي وبشكل يرضى جميع الأطراف".

وواصل "إبراهيم عثمان صرح بأنه لن يترك أي لاعب للاحتراف شريطة حصد لقب للنادي ولذلك سأعمل جليا من أجل هذا الحلم".

واسترسل "كل ما أثير حولي مؤخرا في وسائل الإعلام المختلفة حول التوقيع لأحد الأندية في مصر ورغبتي في الرحيل هو غير صحيح بالمرة".

وأوضح "تلك الأنباء تستهدف إثارة الجماهير ضدي والتي أعلم مدى وعيها بحبي وعشقي للنادي الإسماعيلي".

وفيما يتعلق بعروض الاحتراف قال "أي لاعب يُقدم أداء جيدا مع ناديه من الطبيعي أن يتلقى عروضا، وقد حدث هذا معي أكثر من مرة خلال الفترة الماضية لكني مُرتبط بعقد مع الإسماعيلي واحترم هذا العقد وأُقدره تماما، وعندما رفض النادي رحيلي أكثر من مرة احترمت هذا القرار ووافقت على البقاء".

وأردف "التواجد مع الإسماعيلي شرفا كبيرا لأي لاعب وأنا أشعر بتقدير ودعم الجميع لي في النادي ولا يمكن أن أرفض طلب مجلس الإدارة ببقائي، واعتبر ذلك تقديرا لمكانتي وأهميتي في الفريق وأؤكد أنني لن أرحل عن الإسماعيلي إلا عبر الباب الكبير وبالطرق الشرعية".

وأشار "أتمنى من الجماهير عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة ومساندة كيان النادي الإسماعيلي الكبير بهدف تحقيق الهدف الأهم والأغلى وهو تحقيق بطولة بعد غياب طويل، وأؤكد أنني أشعر بالفخر للتواجد في هذا النادي الكبير في ظل الدعم اللامحدود الذي أحظى به من إدارة النادي والجهاز الفني وزملائي والجماهير، كل الأجواء هنا تساعد على النجاح ولا ينقصنا سوى التتويج بالبطولة العربية".

وأتم تصريحاته موجها رسالة لجماهير الإسماعيلي قائلا: "أنتم السند والداعم الأهم لنا، نبذل ما في وسعنا من أجل إسعادكم، وأتمنى أن تكونوا دائما في خلف الفريق لاسيما أنه لا يوجد أي لاعب يبخل بأي جهد من أجل تحقيق الانتصارات والسعي نحو العودة للفوز بالبطولات".

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