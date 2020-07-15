العتال في بيان رسمي: قدمت 109 بلاغا ضد "من يجلس على كرسي رئاسة الزمالك"

قال هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق إنه قدم 109 بلاغا ضد من وصفه بأنه "يجلس على كرسي رئاسة الزمالك".

وأعلن العتال في بيان أصدره عبر صفحته على فيسبوك: "تجاوزات من يجلس على كرسي رئاسة الزمالك، فاقت كل الحدود بعدما أصبح حديثه الكربوني المكرر سيلا من السباب والشتائم والخوض في الأعراض بما ينافي القيم والمبادئ المصرية ووصل التطاول الى إهانة الشعب المصري".

وأضاف إعصار الغضب ضرب الجميع ولم يعد ترديده للأكاذيب ذا جدوى بعدما نفذ رصيده تماما والسؤال الذي أتوجه به نيابة عن 100 مليون مصري، متى يحاسب ذلك المحتمي بالحصانة".

وأردف "الحصانة، التي تمنح لنائب البرلمان للدفاع عن حقوق الشعب، اتخذها وسيلة لإهانة كافة افراد الشعب، وتسلح بها لبث سمومه واثارة الفتنة، واثق تمام الثقة أن يوم الحساب قادم لا محالة وقريبا جدا خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد مرارا أنه لا يوجد من هو فوق الحساب، وشرفاء الوطن ينتظرون رفع الحصانة ليمثل أمام جهات التحقيق لمحاسبته في البلاغات والمخالفات.

وأتم "وعلى المستوى الشخصي، بعد انتخابي ، نائبا لرئيس الزمالك ب22 الف صوت، من قبل الجمعية العمومية التي أطاحت بنجله فضلت عدم الرد على تجاوزاته بنفس سلوكه المشين احتراما وتقديرا للدولة وسيادة القانون، ولجأت الى الطريق القانوني واليوم تحديدا تقدمت ببلاغ جديد ليصل إجمالي البلاغات التي قدمتها الى 109 بلاغا ضد هذا الشخص، خاصة أن تركه علي هذا النحو من شأنه إهدار قيم العدالة و المساواة التي تربينا عليها ،وأنا على يقين أن الوقت قد حان لمحاسبته على كل ما ارتكبه من جرائم في حقي وحق كل شرفاء هذا البلد الذين يتسألون هل يحضر القانون وترفع الحصانة".

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