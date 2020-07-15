أول مباراة مصرية بعد الكورونا.. طلائع الجيش يهزم المقاصة وديا بثنائية رائعة

حقق طلائع الجيش الفوز على مصر للمقاصة بثنائية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعداد لاستئناف الدوري المصري.

وتعد المباراة هي الأولى التي تقام في مصر منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، ومنذ توقف الدوري المصري في 11 مارس.

وأقيمت المباراة بملعب جهاز الرياضة العسكري الخاص بفريق طلائع الجيش.

وبذلك وصلت فترة توقف نشاط كرة القدم في مصر منذ أخر مباراة بين الأهلي وسموحة وحتى مواجهة الجيش والمقاصة إلى 126 يوما.

وبدأت فرق الدوري بالكامل التدريبات مطلع شهر يونيو الجاري استعدادا لعودة الدوري في 6 أغسطس المقبل.

ثنائية طلائع الجيش سجلها أحمد سامي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 9 وضعها بشكل رائع في شباك محمود حمدي حارس المقاصة.

هدف طلائع الجيش الأول من فاول رائع للاعب أحمد سامي pic.twitter.com/pMIDDCRSPQ — OnTime Sports (@ONsportEg) July 15, 2020

ثم أضاف عمار حمدي المعار من الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد اختراق وسط دفاع المقاصة وتمريرة مزدوجة مع المهاجم عمرو جمال، ليضعها عمار في الشباك بشكل رائع.

الهدف الثاني لطلائع الجيش بأقدام عمار حمدي وكعب جميل من عمرو جمال 👏💥 pic.twitter.com/O49y6IAefG — OnTime Sports (@ONsportEg) July 15, 2020

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