أول مباراة مصرية بعد الكورونا.. طلائع الجيش يهزم المقاصة وديا بثنائية رائعة

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 19:30

كتب : FilGoal

مباراة طلائع الجيش والمقاصة

حقق طلائع الجيش الفوز على مصر للمقاصة بثنائية دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما ضمن الاستعداد لاستئناف الدوري المصري.

وتعد المباراة هي الأولى التي تقام في مصر منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، ومنذ توقف الدوري المصري في 11 مارس.

وأقيمت المباراة بملعب جهاز الرياضة العسكري الخاص بفريق طلائع الجيش.

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وبذلك وصلت فترة توقف نشاط كرة القدم في مصر منذ أخر مباراة بين الأهلي وسموحة وحتى مواجهة الجيش والمقاصة إلى 126 يوما.

وبدأت فرق الدوري بالكامل التدريبات مطلع شهر يونيو الجاري استعدادا لعودة الدوري في 6 أغسطس المقبل.

ثنائية طلائع الجيش سجلها أحمد سامي من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 9 وضعها بشكل رائع في شباك محمود حمدي حارس المقاصة.

ثم أضاف عمار حمدي المعار من الأهلي الهدف الثاني في الدقيقة 60 بعد اختراق وسط دفاع المقاصة وتمريرة مزدوجة مع المهاجم عمرو جمال، ليضعها عمار في الشباك بشكل رائع.

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