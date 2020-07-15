المثلوثي يصل مصر تمهيدا لانضمامه إلى الزمالك

الأربعاء، 15 يوليه 2020 - 18:51

كتب : FilGoal

حمزة المثلوثي صفقة الزمالك المقبلة

وصل حمزة المثلوثي ظهير الصفاقسي التونسي إلى مصر تمهيدا لانضمامه إلى الزمالك.

حمزة المثلوثي

النادي : الصفاقسي

الزمالك

وعطلت ظروف الطيران المغلق بسبب تفشي فيروس كورونا وصول المثلوثي إلى مصر، ولكن الظهير التونسي وصل اليوم الأربعاء تمهيدا لإتمام انتقاله للنادي الأبيض.

حمزة المثلوثي انضم لنادي الصفاقسي عام 2016 قادما من البنزرتي.

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صاحب الـ 27 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 14 مباراة. سجل فيهم هدفين وصنع ثلاثة آخرين.

المثلوثي خاض 29 مباراة رفقة منتخب تونس، كان آخرها في عام 2018 أمام المغرب وديا.

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ويملك الزمالك حازم إمام في مركز الظهير الأيمن، بجانب أحمد عيد ناشئ الفريق بعد رحيل حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي السابق للفريق.

حمزة المثلوثي يعد هو ثاني الصفقات التي يحصل الزمالك على توقيعها، وذلك بعدما كشف FilGoal.com في وقت سابق التوقيع مع أري بابل الجناح الأنجولي لفريق بريميرو دي أوجوستو.

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