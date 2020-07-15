تعرف على أهم وديات الفترة المقبلة.. تحركات لإذاعة عدد منها

شهدت الساعات الماضية تحركات لجعل مشاهدة مباريات فرق الدوري الودية ممكنا.

وعلم FilGoal.com أن قناة أون تايم سبورتس بدأت في التفاوض مع الأندية، كل على حدة، لإذاعة بعض المباريات الودية عبر شاشتها.

ويتم التفاوض مع كل ناد، على كل مباراة ودية، على حدة.

وتلك هي أهم مواجهات الفترة المقبلة..

15 يوليو: بيراميدز ضد مصر للمقاصة

16 يوليو: الإسماعيلي ضد أسوان

19 يوليو: الزمالك ضد سموحة،

21 يوليو: طنطا ضد الاتحاد السكندري، المقاولون ضد أسوان، الإسماعيلي ضد نادي مصر

22 يوليو: الزمالك ضد طلائع الجيش،

23 يوليو: الأهلي ضد سموحة، الزمالك ضد بيراميدز، طنطا ضد المصري

وسيزود FilGoal.com متابعيه بمواعيد المباريات اللاحقة لـ 23 يوليو حال الاستقرار عليها والإعلان عنها رسميا.

ويُستأنف الدوري المصري في 6 أغسطس المقبل بعد توقف بدأ في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

وفي صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

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