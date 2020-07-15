أرتيتا: أرسنال لا يزال جاذبا للنجوم

يرى ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أن فريقه لا يزال يحافظ على مكانة تجعل العديد من نجوم كرة القدم يرغبون في اللعب له.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية حين سئل هل أرسنال قادر على جذب لاعبين في أعلى مستوى:"نعم".

وواصل "لأن لدينا تاريخ رائع، هيكل رائع، في مدينة جميلة وأسلوب يجذب اللاعبين. أقول ذلك لأنني قريب من السوق الآن حين أتحدث مع أشخاص، لاعبون كثر يريدون أرسنال".

ومع تراجع أرسنال عن منصات التتويج وعن المشاركة في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة ربما يرغب نجوم اللعبة في الانتقال إلى فرق أخرى بدلا من النادي اللندني.

ويحتل أرسنال المركز التاسع في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز ويقاتل لحجز مكان متقدم للمشاركة في الموسم المقبل من الدوري الأوروبي.

وفقد أرسنال فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

ويتبقى لأرسنال مواجهة ليفربول وأستون فيلا وواتفورد في الدوري ويلعب يوم السبت المقبل ضد مانشستر سيتي في نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

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