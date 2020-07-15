تقرير: إنتر يريد مبادلة شكرينيار بـ مارسيال

قال موقع كالتشيو ميركاتو ويب الإيطالي إن نادي إنتر ميلان يريد مبادلة مدافعه ميلان شكرينيار بالمهاجم أنتوني مارسيال لاعب مانشستر يونايتد.

أنتوني مارسيال النادي : مانشستر يونايتد إنتر ميلان

وأشار إلى أن يونايتد يقدر قيمة لاعبه بـ60 مليون جنيه إسترليني، لكن إنتر يأمل تقليص القيمة بعرض اللاعب شكرينيار في المقابل.

وكتب الموقع أن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان يرى مارسيال مناسبا لأسلوبه.

ويمتد عقد مارسيال مع يونايتد إلى 2024.

وشارك مارسيال (24 عاما) في 41 مباراة مع يونايتد بالموسم الحالي وسجل 21 هدفا وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ويقضي الفرنسي موسمه الخامس مع يونايتد منذ رحل عن موناكو في 2015 مقابل 60 مليون يورو.

وتوج بأربعة ألقاب مع فريقه الحالي.

ولعب مارسيال 18 مباراة مع منتخب فرنسا وسجل هدفا وحيدا.

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