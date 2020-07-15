أسوان يعلن مواجهته لـ الزمالك و4 أندية أخرى استعدادا للدوري

أعلن نادي أسوان عبر حسابه الرسمي في فيسبوك مواجهته لخمسة أندية وديا استعدادا لاستئناف الدوري المصري الممتاز في 6 أغسطس المقبل.

وكتب النادي أن مصطفى أمين المشرف العام على الكرة صرح بأن الفريق سيلعب ضد الإسماعيلي والمقاولون العرب والإنتاج الحربي وطلائع الجيش والزمالك.

وسيخوض الفريق المباريات في 16 و21 و25 و27 و29 يوليو الجاري.

وسيستهل أسوان مبارياته في الدوري بمواجهة مضيفه مصر المقاصة في مواجهة مؤجلة من الجولة 18 للبطولة.

وتوقف الدوري في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويحتل أسوان المركز 13 ورصيده 18 نقطة.

ويقود أسوان حاليا المدرب أحمد عبد المنعم "كشري" بعدما تقدم مجدي عبد العاطي باستقالته في وقت سابق.

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