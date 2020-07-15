الجنايني يكشف: تدخله الوحيد في عقوبات السوبر وموقف حزن فيه من الأهلي.. و"غالي كان ضمن اللجنة"

كشف عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة عن أمر وحيد تدخل فيه في عقوبات السوبر الشهيرة في فبراير الماضي، بجانب موقف حزن فيه من الأهلي.

وقال الجنايني في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على أون تايم سبورتس: "لم تدخل انتماءاتنا في أي من القرارات، ولم يتدخل أحد في قرارات لجنة الانضباط بشأن السوبر".

وكشف "الأمر الوحيد الذي تدخلت فيه في عقوبات السوبر كان موعد إصدار العقوبة ليكون مساءا وأكون قد وصلت إلى مصر من أبو ظبي".

وأوضح "قلت لسيد بنداري رئيس لجنة الانضباط (مش تقيلة شوية العقوبات) قال لي إنني لن أنزل للحساب معه".

وكشف "موقفي مع وليد سليمان بعد السوبر في أبو ظبي؟ حقه تماما أن (تصعب عليه نفسه)، وسأكرر الموقف 40 مرة لو تكرر الأمر".

واستدرك "السوبر في أبو ظبي أدخل 3 مليون درهم لخزينة اتحاد الكرة".

وأكمل "كان هناك أكثر من عرض غير الإمارات لاستضافة السوبر. وهناك أكثر من عرض لتنظيم السوبر المقبل".

وأكمل "ظهرت ضاحكا في حفل تتويج الأهلي بالدوري، وضاحكا في تتويج الزمالك بالسوبر. هكذا أنا ناجح، وماذا أفعل أنا وجهي ضاحك بطبيعته".

وشدد "جئت لرئاسة اللجنة الخماسية من اجل ترك بصمة وتطبيق نظام صارم، تم تكليفي برئاسة اللجنة ولم أتردد في قبول مهمة أخدم بها مصر، وربما تدخل هاني أبو ريدة في ذلك بحكم وجوده في فيفا".

حسام غالي كان ضمن اللجنة المديرة لاتحاد الكرة

وكشف الجنايني عن أمر يقال لأول مرة، وهو أن حسام غالي قائد الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي في الجونة كان سيصبح جزء من اللجنة المديرة لاتحاد الكرة حيث قال: "حسام غالي كان من المفترض أن يكون ضمن اللجنة المعينة لاتحاد الكرة لكنه لم يحضر المقابلة مع فيفا".

وأردف "وجود 5 أعضاء في اللجنة قليل بالنظر للمهام الموكلة إلينا".

وأكمل "محمد فضل مثل ابني، وبالتأكيد لا ينفذ أجندة لهاني أبو ريدة أو للأهلي. الانتماءات خارج عملنا تماما".

عدم تأجيل قمة 24 فبراير

وانتقل الجنايني للحديث عن عدم تأجيل قمة 24 فبراير التي كانت بعد سوبر أبو ظبي بـ 4 أيام حيث قال: "في أول يوم لي باتحاد الكرة قلت إنه لن يتم تأجيل مباراة (بالكيف). مباراة القمة تم تأجيلها من الجولة الرابعة بقرار أمني".

وأكمل "حزنت من موقف الأهلي بعد تأجيل المباراة لأن التأجيل كان من ناحية الأمن وليس من عندي".

وشدد "وجدت البعض يقولون إن الأهلي عرف قرار التأجيل قبلها بربع ساعة وهذا لم يحدث، كان هناك مشاورات لمدة 4 أيام قبلها".

وكشف "عدم تأجيل القمة من يوم 24 فبراير؟ قلت إنني لن أؤجل بالتليفون. التأجيل لسببين فقط، الأول هو القرارات الأمنية والثاني هو الارتباطات الإفريقية".

وأردف "بعد مباراة السوبر التي أقيمت 20 فبراير جاء لي قرار أمني بالموافقة على لعب المباراة يوم 24 فبراير. كيف أؤجلها؟".

واستكمل "لدي تقارير بشأن الواقعة وبناء عليها تم اتخاذ العقوبة على ما حدث ولهم مبرراتهم ولا تعليق لدي. الباب مفتوح لأي أحد للاعتراض".

وكشف "جمال الغندور أدى مهمته في رئاسة لجنة الحكام على أعلى مستوى، ورحيله لم يشهد أي مشاكل. هو اعتذر عن عدم استكمال المهمة ونحن قبلنا اعتذاره وله جزيل الاحترام".

وأردف "حسام الزناتي عبقري. جلست معه في مقابلة العمل وهو نبيه بشكل لا يصدق وكادر يجب الاستفادة منه. هو مثال للأمانة وحيادي 100%".

وأتم "حسام الزناتي أتم ما بدأ في لجنة المسابقات في ظل تواجد سلفه عامر حسين".

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