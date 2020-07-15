لن نغلق القوس.. أتالانتا يدهس بريشيا في دربي لومبارديا 6-2

(5-0 أمام ميلان، 7-0 أمام تورينو، 7-2 أمام ليتشي، 7-1 أمام أودينيزي، 5-0 أمام بارما، 6-2 أمام بريشيا...

لن نغلق القوس لعل أتالانتا يقسو على فريق آخر هذا الموسم في الدوري الإيطالي، بعدما افتتح الجولة الـ 33 من الدوري الإيطالي بالفوز على بريشيا 6-2.

أتالانتا لا يزال يتشبث بالأمل الضعيف في الفوز بالدوري رغم تعادله مع يوفنتوس في الجولة السابقة، ويقلص الفارق مع السيدة العجوز لـ 6 نقاط فقط قبل 5 جولات على النهاية ومباراة أقل للبيانكونيري.

يوفنتوس ستكون له مواجهة قوية أمام ساسولو المنتشي بأربع انتصارات متتالية منها فوز قاتل على حساب لاتسيو في الـ +90 الجولة الماضية.

فوز ارتقى بنيراتزوري بيرجامو للمركز الثاني برصيد 70 نقطة مقابل 76 نقطة لـ يوفنتوس، و68 لكل من إنتر ولاتسيو على الترتيب.

كما أن مشاركة الفريق في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل باتت قاب قوسين أو أدنى بعدما ارتفع الفارق مع روما صاحب المركز الخامس لـ 16 نقطة قبل مواجهة الذئاب لـ فيرونا في الجولة ذاتها.

تاريخ دربي لومبارديا

التنافس بين بريشيا وأتالانتا – ممثل مدينة بيرجامو – بدأ منذ القرن الثاني عشر، عندما عُرضت بعض الأراضي في بريشيا للبيع واشترتها مدينة بيرجامو لإعطاء نفسها ميزة إقليمية، وبدأت المناوشات بين المدينتين منذ ذلك الحين.

غزا البريشيون مدينة بيرجامو وألحقوا بهم هزيمة عسكرية وأسفرت عن مقتل 2500 جنديا بيرجامسكي (نسبة إلى بيرجامو).

إنريكو السادس ساهم في تهدئة الأوضاع بين المدينتين، لكن العداء اشتعل مجددا وبلغ ذورته بمعركة "كورتينوفا" عام 1273 وظلت المدينتين تعانيان بين حُكام مختلفين قبل أن يُدمجا معا في مملكة إيطاليا عام 1861.

مع تأسيس الناديين، صار جمهور بيرجامو يُطلق على جيرانهم الخنازير، بينما يطلب جمهور بريشيا على نظيره الأرانب، حتى أن جمهور بريشيا في أحد المباريات بالثلاثينيات في القرن الماضي أطلقوا مئات الأرانب في أرضية ملعب ريجامونتي.

دربي اليوم

بريشيا الذي عاد مجددا للدوري الإيطالي بعد غياب خسر مباراة الذهاب على أرضه بثلاثية دون مقابل.

في الإياب على ملعب أتليتي أتزوري دي إيطاليا في بيرجامو أكرم أتالانتا وفادة ضيفه بسداسية مقابل هدفين منها 4 أهداف في الشوط الأول.

الكرواتي ماريو باشاليتش تقدم أولا بهدف في الدقيقة الثانية، رد الضيوف جاء سريعا بهدف التعادل عن طريق إرنستو توريجروسا.

وخلال 5 دقائق أمطر أتالانتا شباك لورينزو أندرينيتشي بـ 3 أهداف عن طريق الهولندي مات دي رون والأوكراني روسلان مالينوفسكي والكولومبي دوفان زاباتا في الدقائق 25 و28 و30 على الترتيب.

زاباتا رفع رصيده التهديفي إلى 16 هدفا هذا الموسم في المركز السابع بترتيب الهدافين بفارق هدف عن مواطنه لويس مورييل وزميله في الفريق.

في الشوط الثاني سجل باشاليتش هدفين في 3 دقائق، 55 و58 ليسجل الهاتريك الأول في مسيرته، والرابع لفريقه إجمالا الموسم الحالي.

سجل لاعبو أتالانتا 7 هاتريك مقابل 6 لباقي أندية الدوري الإيطالي منذ الموسم الماضي 🔵🔥 pic.twitter.com/qNKAPQtKqh — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) July 14, 2020

هدف رفع رصيد أتالانتا هذا الموسم إلى 93 هدفا ليصبح رابع أكثر فريق تسجيلا للأهداف في موسم واحد بعد مرور 33 جولة.

كما صار أتالانتا الفريق الوحيد الذي يسجل 6 أهداف في 4 مباريات الموسم الجاري بين جميع أندية الدوريات الـ 5 الكبرى.

فوز هو الـ 21 لكتيبة جانبييرو جاسبريني هذا الموسم في الدوري الإيطالي معادلا عدد رقم الفريق القياسي في موسم 2016-17 بـ 21 انتصار في 38 مباراة.

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