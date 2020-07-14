الاتفاق السعودي: ضم محمد شريف؟ قائمة الأجانب في النادي مكتملة.. وأزارو الآن لاعبا لـ الأهلي

كشف خالد الناصر أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الاتفاق السعودي موقف النادي من وليد أزارو ومحمد شريف.

أزارو يتواصل غيابه عن تدريبات الفريق بعد نهاية عقد إعارته، بينما ربطت التقارير انضمام محمد شريف المُعار لـ إنبي في الموسم الجاري لصفوف الفريق السعودي الموسم المقبل.

خالد الناصر قال: "انتهى عقد إعارة وليد أزارو بنهاية 30 يونيو، وتوقف عن المشاركة في التدريبات حتى الاتفاق مع إدارة الأهلي بتجديد إعارته".

وتابع عبر أون تايم سبورتس 2: "الأمور واضحة وهو الآن لاعبا للنادي الأهلي، ونتفاوض لتمديد الإعارة لنهاية الموسم".

وأكمل "الاتفاق مع جميع الأطراف لابد من أن يكون مكتملا، والأهلي متفهم الوضع الحالي، وسيتم التفاوض بشكل نهائي في الفترة القادمة".

وعن توقيع عقوبات على أزارو بسبب غيابه عن التدريبات "لم نعاقبه والأخبار المتداولة في هذا الشأن غير صحيحة، واللاعب حتى نهاية مدة تعاقده كان ملتزما في التدريبات".

أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الإتفاق السعودي يتحدث عن تفاوض نادي الأتفاق السعودي مع النادي الأهلي بشأن تمديد عقد اللاعب وليد أزارو #ONTime_Sports#جمهور_التالتة pic.twitter.com/h9qJwVCi6K — OnTime Sports (@ONsportEg) July 14, 2020

أزارو (25 عاما) يلعب معارا من الأهلي إلى الاتفاق السعودي منذ يناير الماضي.

واستطاع أزارو تسجيل 3 أهداف وصناعة هدف في 7 مباريات خاضها بقميص الاتفاق.

وتطرق للحديث عن إمكانية انتقال محمد شريف للفريق بدءا من الموسم المقبل: "هو لاعب مميز، لكن قائمة الأجانب في النادي مكتملة ولا يوجد مقعد متاح في الوقت الحالي".

صاحب الـ24 عاما شارك هذا الموسم في 17 مباراة. سجل فيهم 9 أهداف وصنع اثنين آخرين.

أمين عام المجلس التنفيذي لنادي الإتفاق السعودي يكشف حقيقة تفاوض نادي الأتفاق مع "محمد شريف" لاعب النادي الأهلي #ONTime_Sports#جمهور_التالتة pic.twitter.com/o9SxmWPa7w — OnTime Sports (@ONsportEg) July 14, 2020

طالع أيضا

كلوب يشيد بصلاح

طلب من ريال مدريد لجماهيره

طلب من الأهلي لوزير الرياضة بشأن لافتة "نادي القرن الحقيقي"

عقبة جديدة تواجه عملية بيع نيوكاسل للسعودية

برشلونة يعرض كوتينيو على أرسنال ونيوكاسل