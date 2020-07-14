بيلد: سيناريو غامض لـ ألابا.. مشكلة مع بايرن وأزمة مع ريال وبرشلونة وسيتي وتشيلسي

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 22:51

كتب : FilGoal

دافيد ألابا - بايرن ميونيخ - ليفركوزن

أصبح مستقبل ديفيد ألابا الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ مجهولا في ظل عدم التوصل لاتفاق لتجديد تعاقده مع الفريق البافاري.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تقريرا أوضحت فيه أن اللاعب يريد الحصول على 20 مليون يورو سنويا لتجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

ولكن ذلك المطلب لم يوافق عليه بايرن ميونيخ حتى الآن.

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في الوقت ذاته فإن ألابا لديه رغبة في الانتقال إلى إسبانيا عن طريق ريال مدريد أو برشلونة لكن طرفي الكلاسيكو ليس لديهما القوة المالية حاليا لضمه خلال الصيف الجاري.

ويرغب مانشستر سيتي وتشيلسي في المقابل في ضم اللاعب وفريق المدرب بيب جوارديولا تحديدا لديه رغبة كبيرة في ضم اللاعب النمساوي خاصة أن ناديه لديه القوة المالية اللازمة لانتدابه.

لكن تكمن الأزمة أن ألابا يفضل حاليا البقاء في ألمانيا عن الانتقال للدوري الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن قيمة ألابا حاليا 36 مليون يورو، لكن الأزمة الكبرى في انضمامه لأي فريق هي مطالبه الشخصية للتعاقد.

صاحب الـ28 عاما انضم لبايرن ي عام 2008 وأعير لهوفنهايم لستة أشهر في عام 2011 ومنذ ذلك الحين يتواجد مع الفريق البافاري.

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