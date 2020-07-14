المصري لـ في الجول: طلبنا من اتحاد الكرة لعب مبارياتنا في برج العرب

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 22:23

كتب : أيمن عيد

طارق العشري - المصري

كشف محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة المصري أنه اجتمع مع عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المديرة لاتحاد الكرة، وطلب منه خوض مباريات الفريق على استاد برج العرب.

وقال الخولي لـFilGoal.com: "اجتمعت مع الجنايني، وعضو اللجنة أحمد عبد الله، والمدير التنفيذي وليد العطار، في حضور المدير الرياضي عبد الظاهر السقا، وتحدثنا عن ملعب مباريات النادي المصري".

وكشف "بالنسبة لنا، طلبنا استاد برج العرب، اتحاد الكرة يريدنا أن نلعب في السويس ولكننا نريد برج العرب وسنحاول الحصول على الموافقات".

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وأكمل "معسكر الفريق سيكون في الإسكندرية منتصف الأسبوع المقبل، سنحاول تدبير أمورنا وتدبير تكاليف المعسكر".

وأتم "اتحاد الكرة وعد بالوقوف إلى جانب الأندية".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويستأنف يوم 6 أغسطس.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

ويحتل المصري المركز العاشر بـ20 نقطة.

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