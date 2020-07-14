لا كورونا في الإسكندرية.. سلبية المسحة الرابعة في الاتحاد وسموحة

أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة نتيجة المسحة الطبية الرابعة لفريقه استعدادا لعودة الدوري.

وأكد فرج عامر أن نتيجة المسحة الطبية لفريق كرة القدم بنادي سموحة جاءت سلبية بالكامل.

ويواصل سموحة استعداده لعودة الدوري المصري، ويلعب وديا يوم 19 يوليو الجاري مع الزمالك.

ثم يواجه الأهلي يوم 23 يوليو من الشهر ذاته.

كما أكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري سلبية المسحة الرابعة لفريق كرة القدم بالنادي.

كذلك أعلن مصليحي سلبية نتيجة المسحة الطبية الرابعة لفريق كرة السلة بنادي الاتحاد السكندري.

طالع أيضا

كلوب يشيد بصلاح

طلب من ريال مدريد لجماهيره

طلب من الأهلي لوزير الرياضة بشأن لافتة "نادي القرن الحقيقي"

عقبة جديدة تواجه عملية بيع نيوكاسل للسعودية

برشلونة يعرض كوتينيو على أرسنال ونيوكاسل