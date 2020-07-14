سلبية المسحة الرابعة لـ طنطا.. والمزين لـ في الجول: غدا يتدرب كل اللاعبين

أعلن نادي طنطا عن سلبية حالات كل لاعبيه في إطار الكشف عن احتمالية إصابة أحدهم بفيروس كورونا.

وكشف نادي طنطا الذي سجل 5 حالات ضمن صفوفه أن المسحة الرابعة جاءت سلبية بالكامل.

ومن جانبه صرح أيمن المزين المدير الفني للفريق، لـFilGoal.com : "غدا الأربعاء لأول مرة يتدرب كل الفريق، كل اللاعبين وكل الجهاز الفني سيكون حاضرا للمران".

النشاط الكروي في مصر متوقف منذ 14 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، ويستأنف يوم 6 أغسطس.

الأهلي في الصدارة بـ 49 نقطة من 17 مباراة، يليه المقاولون العرب بـ 33 نقطة من 18 مباراة ثم بيراميدز بـ 32 نقطة من 18 مباراة، ثم يأتي الزمالك بـ 31 نقطة من 16 مباراة.

في صراع الهبوط، يقبع نادي مصر في المركز الأخير بـ 11 نقطة من 17 مباراة، ويسبقه مصر للمقاصة بـ 14 نقطة من نفس عدد المباريات، بينما لعب دجلة 18 مباراة وجمع 15 نقطة، ولعب طنطا 18 مباراة وجمع 16 نقطة.

ويهبط آخر ثلاثة فرق في ترتيب الدوري إلى الدرجة الثانية، بينما يلعب البطل ووصيفه في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل، وصاحب المركز الثالث يشارك في الكونفدرالية وكذلك صاحب المركز الرابع في حالة لم يتوج أي فريق من خارج أول 4 مراكز بلقب كأس مصر.

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