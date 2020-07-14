كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريب المسائي

قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح لاعبي فريقه راحة من المران المسائي، في معسكر الفريق في برج العرب.

وحسبما أوضح الموقع الرسمي للزمالك، فإن قرار الفرنسي جاء بعدما أدى اللاعبون تدريبا صباحيا قويا اشتمل على تقسيمة قوية بطول الملعب بين كل لاعبي الفريق وكذلك الناشئين الذين شاركوا في جزء من التقسيمة.

كان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.

ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة الأحد المقبل وديا خلال معسكر الفريق السكندري.

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