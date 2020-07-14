كارتيرون يمنح لاعبي الزمالك راحة من التدريب المسائي
الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 21:13
كتب : أحمد شوقي صلاح
قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك منح لاعبي فريقه راحة من المران المسائي، في معسكر الفريق في برج العرب.
وحسبما أوضح الموقع الرسمي للزمالك، فإن قرار الفرنسي جاء بعدما أدى اللاعبون تدريبا صباحيا قويا اشتمل على تقسيمة قوية بطول الملعب بين كل لاعبي الفريق وكذلك الناشئين الذين شاركوا في جزء من التقسيمة.
كان الفريق قد بدأ معسكره الخميس الماضي ببرج العرب استعدادا لنصف لخوض مواجهة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الرجاء المغربي بحسب الموقع الرسمي للزمالك.
وتأهل فريقا الأهلي والزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ يلاقي الأهلي فريق الوداد المغربي، بينما الزمالك يلعب ضد الرجاء المغربي.
ومن المقرر أن تصدر لجنة الطوارئ بالاتحاد الإفريقي قرارها النهائي بشأن البلد المستضيف لمباريات دوري الأبطال خلال الأيام المقبلة.
ويلتقي فريق الزمالك مع سموحة الأحد المقبل وديا خلال معسكر الفريق السكندري.
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