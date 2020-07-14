تغريدة - "صخرة في الدفاع" وإجماع على استحقاقه لـ رجل المباراة.. إشادة كبيرة بـ حجازي

انهالت جماهير وست بروميتش ألبيون بالمديح على تألق أحمد حجازي مدافع الفريق أمام فولام في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

أحمد حجازي النادي : وست بروميتش وست بروميتش

حجازي شتت كرة من على خط المرمى في الشوط الأول، وقلل من خطورة الصربي ألكسندر ميتروفيتش طيلة أحداث اللقاء.

وتلقى الدولي المصري الإشادة من متابعي الفريق عبر "تويتر"، إذ ينافس الفريق على مقعد التأهل المباشر للدوري الإنجليزي قبل جولتين من النهاية.

ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من تغريدات جماهير وست بروم التي حملت الإشادة بالنجم المصري حجازي.

وقال أحد مشجعي وست بروم: "اعتقد أنني راض، الفريق تحسن في الشوط الثاني، وعلينا أن نسجل. أفكر في ضغط برنتفورد، حجازي هو رجل المباراة".

I think I’m ok with that. Better team second half, and should’ve scored. Weirdly think there’s more pressure on Brentford now. Hegazi MOTM. — Matt Wilson (@mattianwilson) July 14, 2020

وانهال آخر بالمديح على المدافع المصري قائلا: "يجب أن نتذكر أيضا، يا له من إنجاز لإبقاء ميتروفيتش بعيدا. سبب آخر هو أن حجازي أفضل قلب دفاع لدينا".

Need to remember as well, what an achievement it is to keep Mitrović at bay. Another reason why Hegazi is our best CB. Nice to see Albion fans taking positives away from today as well... All eyes to Yorkshire, Friday night. — Rob Paddock (@RobPaddockWBA) July 14, 2020

وأشاد آخر "حجازي كان ملحميا اليوم".

Hegazi was epic today for #wba #COYB two to go............... 🙏🏻 — Tom Grove (@tbgrove) July 14, 2020

فيما قال مشجع لوست بروم: "منذ عودة النشاط، بدا حجازي مذهلا، صخرة في الدفاع".

فيما قال آخر أن حجازي وضع ميتروفيتش في جيبه.

Hegazi emptying his pockets pic.twitter.com/L47KiSHtRH — Ben Hadlington (@Benhadlington1) July 14, 2020

وأتم مشجع آخر لوست بروم: "حجازي رجل المباراة بالنسبة لي. باستثناء تمريرة واحدة في غير محلها كان عظيما. ربحنا نقطة".

Hegazi motm for me. Except for one misplaced pass he was great. Won us a point #wba — G-WBA (@LocalBaggiesFan) July 14, 2020

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