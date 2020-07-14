تغريدة - "صخرة في الدفاع" وإجماع على استحقاقه لـ رجل المباراة.. إشادة كبيرة بـ حجازي

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 20:51

كتب : FilGoal

تغريدة

انهالت جماهير وست بروميتش ألبيون بالمديح على تألق أحمد حجازي مدافع الفريق أمام فولام في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

أحمد حجازي

النادي : وست بروميتش

وست بروميتش

حجازي شتت كرة من على خط المرمى في الشوط الأول، وقلل من خطورة الصربي ألكسندر ميتروفيتش طيلة أحداث اللقاء.

وتلقى الدولي المصري الإشادة من متابعي الفريق عبر "تويتر"، إذ ينافس الفريق على مقعد التأهل المباشر للدوري الإنجليزي قبل جولتين من النهاية.

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ويقدم لكم FilGoal.com مجموعة من تغريدات جماهير وست بروم التي حملت الإشادة بالنجم المصري حجازي.

وقال أحد مشجعي وست بروم: "اعتقد أنني راض، الفريق تحسن في الشوط الثاني، وعلينا أن نسجل. أفكر في ضغط برنتفورد، حجازي هو رجل المباراة".

وانهال آخر بالمديح على المدافع المصري قائلا: "يجب أن نتذكر أيضا، يا له من إنجاز لإبقاء ميتروفيتش بعيدا. سبب آخر هو أن حجازي أفضل قلب دفاع لدينا".

وأشاد آخر "حجازي كان ملحميا اليوم".

فيما قال مشجع لوست بروم: "منذ عودة النشاط، بدا حجازي مذهلا، صخرة في الدفاع".

فيما قال آخر أن حجازي وضع ميتروفيتش في جيبه.

وأتم مشجع آخر لوست بروم: "حجازي رجل المباراة بالنسبة لي. باستثناء تمريرة واحدة في غير محلها كان عظيما. ربحنا نقطة".

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أحمد حجازي وست بروميتش ألبيون تغريدة
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