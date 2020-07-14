مصدر بـ المقاصة لـ في الجول: أوتشو تقدم بطلب لفسخ تعاقده والنية تتجه للموافقة

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 20:11

كتب : حامد وجدي محمد عبد العظيم

خالد أوتشو - محمد عبد الغني - الزمالك - المقاصة

تتجه النية داخل نادي مصر للمقاصة للموافقة على فسخ تعاقد الأوغندي خالد أوتشو.

وقال مصدر داخل النادي لـFilGoal.com: "أوتشو تقدم بطلب رسمي لفسخ تعاقده مع النادي".

وأضاف "اللاعب لم يتلقى مستحقاته لعدة أشهر بسبب الأزمة المالية التي يمر بها النادي".

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وأردف المصدر "النادي يمر بأزمة مالية حقيقية، ومن الصعب حاليا سداد جميع مستحقاته، لذا فالنية تتجه للموافقة على فسخ التعاقد".

وفي المقابل، صرح وكيل اللاعب أيمن عاطف لـFilGoal.com: "أوتشو لم يحصل على مستحقاته من يناير الماضي وقمنا بإخطار اتحاد الكرة وفيفا بذلك في أبريل الماضي".

وأردف "وقمنا بتقديم طلب رسمي وإخطار المقاصة اليوم الثلاثاء بطلب فسخ التعاقد مع منح مهلة لنهاية الشهر الجاري للنادي لسداد المستحقات كاملة"

وأتم "اللاعب حاليا متواجد في معسكر الفريق بشكل طبيعي ولن يغادر مصر حتى يحدث جديد في الأزمة".

وانضم أوتشو للمقاصة مطلع الموسم الجاري، ولعب صاحب الـ26 عاما 9 مباريات سجل فيهم هدفا وحيدا.

لاعب الوسط الدفاعي شارك في كل مباريات منتخب بلاده أوغندا في أمم إفريقيا 2019.

أوتشو لعب كأساسي أمام الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي ومصر وكذلك السنغال في دور الـ 16.

وبشكل عام، شارك أوتشو في 43 مباراة دولية مع منتخب بلاده وسجل مرتين.

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