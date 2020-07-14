بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يفرط في نقطتين هامتين ضد فولام للتأهل إلى الدوري الإنجليزي

فرط وست بروميتش ألبيون في نقطتين جديدتين في سباق حسم التأهل المباشر للدوري الإنجليزي وذلك بعدما تعادل مع فولام سلبيا بدون أهداف.

واستضاف وست بروميتش منافسه فولام في ملعب ذا هاوثرنز اليوم الثلاثاء في إطار الجولة 44 من الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى.

وشهدت المباراة عودة أحمد حجازي للمشاركة بعدما غاب عن اللقاء الأخير بسبب إيقافه بعد طرده.

كما نجح حجازي في تشتيت فرصة هدف محقق لفولام في الشوط الأول من على خط المرمى كادت تتسبب في إسقاط فريقه.

وأصبح ذلك التعادل هو الثاني على التوالي لوست بروميتش في الدوري بعدما تعادل بهدف لمثله مع بلاكبيرن الجولة الماضية.

ووصل رصيد وست بروميتش بتلك النتيجة إلى 82 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول الترتيب.

ويبتعد وست بروميتش عن ليدز التصدر بفارق نقطتين وللأخير لقاء أقل.

فيما يبتعد وست بروميتش عن ملاحقه برينتفورد بفارق أربع نقاط وللأخير مباراة أقل.

ويتبقى جولتين على نهاية الموسم الجاري من دوري الدرجة الأولى.

فيما وصل رصيد فولام عند 77 نقطة يحتل بهم المركز الرابع.

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