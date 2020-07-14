سكاي: برشلونة يستفسر عن سيسينون

استفسر نادي برشلونة الإسباني عن إمكانية ضم ريان سيسينون جناح توتنام الإنجليزي.

ووفقا لشبكة "سكاي" سبورتس الإنجليزية فان النادي الكتالوني مُعجب باللاعب منذ أن كان يرتدي قميص فولام.

ويعود اهتمام برشلونة منذ مباراة الملحق المؤهلة للدوري الإنجليزي عام 2018، إذ تابعه كشافه النادي الإسباني 3 مرات على الأقل في ذلك الموسم.

برشلونة سعى في وقت سابق لضم تنجاي ندومبيلي في صفقة تبادلية مع الديوك اللندنية إذ عرض نيلسون سيميدو أو صامويل أومتيتي في المقبل.

وحسبما علمت الشبكة الإنجليزية فأن اهتمام برشلونة بلاعب الوسط الفرنسي قل بعد التوقيع مع ميراليم بيانيتش قادما من يوفنتوس الإيطالي.

ويضع برشلونة مركز المهاجم والظهير الأيسر ضمن اهتمامتهم هو ما دفعهم للتفكير في سيسينون رغم قلة ظهوره مع الفريق الإنجليزي تحت قيادة ماوريسيو بوكيتينو وجوزيه مورينيو.

الإنجليزي الشاب خاض 4 مباريات فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم و12 في جميع المسابقات بعدما انضم للديوك مقابل 25 مليون جنيه إسترليني الصيف الماضي.

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