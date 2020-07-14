الخطيب يطالب قنوات الأهلي الإعلامية الرسمية بعدم إصدار معلومات بشأن تحقيقات النيابة

طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي من كل القنوات الرسمية للأهلي عدم تناول أو إصدار أي معلومات بشأن البلاغات التي تقدم بها عن نفسه أو بصفته رئيسا للنادي.

ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا للخطيب أكد من خلاله أن التحقيقات الجارية في البلاغات التي تقدم بها هي بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة النوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر.

وكان الخطيب تقدم بأكثر من بلاغ ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك لدى النائب العام بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري".

كما طالب الخطيب من رئيس مجلس النواب رفع الحصانة عن مرتضى.

وجاء البيان الخطيب اليوم الثلاثاء كالتالي: