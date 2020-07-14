الخطيب يطالب قنوات الأهلي الإعلامية الرسمية بعدم إصدار معلومات بشأن تحقيقات النيابة
الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 17:57
كتب : FilGoal
طلب محمود الخطيب رئيس الأهلي من كل القنوات الرسمية للأهلي عدم تناول أو إصدار أي معلومات بشأن البلاغات التي تقدم بها عن نفسه أو بصفته رئيسا للنادي.
ونشر الحساب الرسمي للأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانا للخطيب أكد من خلاله أن التحقيقات الجارية في البلاغات التي تقدم بها هي بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة النوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر.
وكان الخطيب تقدم بأكثر من بلاغ ضد مرتضى منصور رئيس الزمالك لدى النائب العام بسبب "الإساءة له ولمصر ولمائة مليون مصري".
كما طالب الخطيب من رئيس مجلس النواب رفع الحصانة عن مرتضى.
وجاء البيان الخطيب اليوم الثلاثاء كالتالي:
أصدر الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، توجيهاته لكل المنابر الإعلامية المملوكة للأهلي بشأن ما يتم تداوله بخصوص البلاغات التي تقدم بها للنيابة العامة عن نفسه أو بصفته رئيس مجلس إدارة الأهلي، وطلب عدم تناول أو إصدار أي معلومات في هذا الشأن، وأن التحقيقات بيد النيابة العامة وهي الجهة الوحيدة المنوط بها نشر أي بيانات بخصوص ذلك الأمر.