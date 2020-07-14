تقرير: يوفنتوس يرغب في ضم ميليك لخلافة إيجوايين.. وبديلان من الدوري الإنجليزي

يسعى يوفنتوس للبحث عن بديل يستمر لفترة طويلة بين صفوفه خلفا لجونزالو إيجوايين الذي قد يرحل خلال الصيف الجاري. وذلك وفقا لتقرير نشرته شبكة "كالتشيو ميركاتو".

وقال التقرير إن يوفنتوس جعل من أركاديوش ميليك مهاجم نابولي خياره الأول في السوق الصيفية، لكنه أمن نفسه كذلك في حالة عدم تمكنه من ضم النجم البولندي.

ميليك صاحب الـ26 عاما انضم إلى نابولي قادما من أياكس في صيف 2016 إلا أنه تعرض للإصابة أكثر من مرة ما تسبب في تعطل مسيرته.

ويمتد عقد ميليك مع نابولي حتى صيف 2021، وشاكر خلال الموسم الجاري في 30 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 13 هدفا.

وفي حالة عدم تمكن يوفنتوس من ضم ميليك، فسيتحرك لضم إما أليكساندر لاكازيت مهاجم أرسنال أو راؤول خيمينيز مهاجم ولفرهامبتون، لكن الأولوية حاليا لميليك.

عقد إيجوايين مع يوفنتوس ينتهي بنهاية الموسم المقبل. وكانت تقارير صحفية قد ربطت صاحب الـ32 عاما بالرحيل عن يوفنتوس خلال الصيف الجاري.

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