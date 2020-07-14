تشيلسي يطغى على اختيارات مورينيو لتشكيله المثالي من لاعبين دربهم

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 15:48

كتب : FilGoal

مورينيو

اختار جوزيه مورينيو مدرب توتنام تشكيله المثالي من بين اللاعبين الذين دربهم وذلك لصحيفة مانشستر ايفيننج نيوز.

ولم يختر "سبيشال وان" أي لاعب ممن دربهم في مانشستر يونايتد، ولم يتضمن تشكيله لاعبين كبار مثل إيكر كاسياس وزلاتان إبراهيموفيتش وسيرخيو راموس.

وفي المقابل شهد التشكيل 8 لاعبين تدربوا مع البرتغالي في فريق تشيلسي الإنجليزي.

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ويحرس مرمى تشكيل مورينيو، بيتر تشيك، التشيكي الذي لعب تحت قيادة الأول في فريق البلوز.

ويتكون خط الدفاع من خافيير زانيتي قائد إنتر ميلان السابق، جون تيري، ريكاردو كارفاليو، وويليام جالاس. جميعهم لعب مع جوزيه في تشيلسي عدا الأول.

ودرب مورينيو اللاعب كارفاليو في بورتو أيضا.

وفي وسط الملعب اختار مورينيو كلود ماكيليلي وفرانك لامبارد لاعبي تشيلسي السابقين، ومعهما ميسوت أوزيل لاعب أرسنال والذي تدرب مع جوزيه في ريال مدريد.

ويقود الهجوم كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس وأيقونة ريال مدريد السابق، إدين هازارد، لاعب ريال مدريد حاليا وهداف تشيلسي سابقا، وديدييه دروجبا الإيفواري أيقونة تشيلسي السابق.

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