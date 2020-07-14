جوميز: أحلم بتتويج الإسماعيلي بالبطولة العربية

كشف ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن حلمه بالتتويج بلقب البطولة العربية بعد الوصول لنصف النهائي.

وتحدث جوميز في حوار مع الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي أجاب فيه عن أخر استعدادات الفريق لاستئناف الموسم الرياضي.

وقال جوميز في تصريحات للموقع الرسمي: "سعيد للغاية بالمستوى الفني والبدني للاعبين عقب عودتهم للتدريبات بعد الراحة السلبية الطويلة بسبب فيروس كورونا".

وتابع "الجميع لديه إصرار على العودة لأعلى المستويات الفنية والبدنية قبل استئناف المنافسات الرسمية".

وشدد "اللاعبون والجهاز المعاون يبذلون قصارى جهدهم منذ استئناف التدريبات الجماعية مرة أخرى".

وأوضح جوميز "الفريق يحتاج لفترة تتراوح بين 6 إلى 8 أسابيع من أجل الوصول لأعلى المستويات الفنية والبدنية".

وأضاف المدير الفني للإسماعيلي "قمت برفع الأحمال البدنية في الأسبوع الأول، وسيخوض الفريق بعض التدريبات التكتيكية والفنية في الأسبوع الثاني".

وكشف جوميز "سيتم خوض ثلاث مباريات ودية في الأسبوع المقبل من أجل اكتساب اللاعبين حساسية المباريات مرة أخرى".

وعن المحترفين قال جوميز "ننتظر عودتهم مجددا من بلادهم حتى يتم وضع برنامج إعداد خاص ومكثف سعيا للاستفادة من قدراتهم ضمن صفوف الفريق".

وشدد "هدفي الأساسي هو الحصول على لقب البطولة العربية وإهدائها لجماهير الدراويش العظيمة التي أجد منها كل الدعم والمساندة في جميع المناسبات".

وأتم تصريحاته "أحلم باللحظة التي يتم فيها رفع كأس البطولة العربية حتى نكلل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبين والجهاز بالنجاح".

ومن المقرر أن يلعب الإسماعيلي مباراة نصف النهائي أمام الرجاء المغربي، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز الدراويش بهدف دون رد في الإسماعيلية.

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