كلوب: سعيد بتبرئة سيتي لهذا السبب

الثلاثاء، 14 يوليه 2020 - 15:31

كتب : FilGoal

كلوب

أبدى يورجن كلوب المدير الفني لليفربول سعادته بإلغاء عقوبة مانشستر سيتي بالإيقاف عن المشاركات الأوروبية في الموسمين المقبلين لسبب ما.

وأصدرت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) حكمها بإيقاف قرار حظر مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة عامين بسبب اتهامات اللعب المالي النظيف.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "من وجهة نظري الشخصية، أنا سعيد لأن سيتي يمكنه المشاركة في دوري أبطال أوروبا العام المقبل".

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وأضاف "عندما أفكر دوري الموسم المقبل، أدرك أن أي فريق لن يكون لديه فرصة التتويج إذا لعب سيتي 10 أو 12 مباراة أقل".

وتابع المدرب الألماني "لأكون صادقًا.. لا أعتقد أنه كان يومًا جيدًا لكرة القدم، فقانون اللعب المالي النظيف فكرة جيدة".

وأتم "القانون تواجد لحماية الفرق حتى لا يبالغ أحد في الإنفاق ويتعين عليه التأكد من أن الأموال التي يريد إنفاقها أتت من مصادرها الصحيحة".

المحكمة الرياضية أنصفت مانشستر سيتي في نزاعه مع يويفا حول حرمانه من اللعب في المسابقات الأوروبية، كما خففت الغرامة المالية عليه لتصبح 10 ملايين يورو فقط.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إدراكه التام لحكم المحكمة الرياضية بإنصاف مانشستر سيتي ورفع العقوبات الموقعة عليه، مشددا على أنه لن يعلق أكثر من ذلك في هذا الشأن.

وجاء بيان يويفا كالتالي: "يويفا يدرك تماما قرار المحكمة الرياضية بتخفيف العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي على خلفية خرق قواعد ترخيص أندية الاتحاد الأوروبي وكذلك قواعد اللعب المالي النظيف".

وأضاف "يويفا علم أن المحكمة الرياضية لم تجد ما يكفي من أدلة لكي يتم تطبيق كافة العقوبات في هذه القضية، خاصة وأن كثير منها كان ضمن فترة زمنية من خمس سنوات المنصوص عليها في القواعد والقوانين".

وواصل "لعبت قواعد اللعب المالي النظيف دورا هاما خلال الأعوام الأخيرة في حماية الأندية ومساعدتها لكي تصبح أقوى ماليا، وسيظل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد الأندية الأوربية ملتزمين به".

وأتم "يويفا لن يعلق أكثر من ذلك في هذا الصدد".

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